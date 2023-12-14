"Воронка глибиною 1,5 метра": на території Румунії знову впав російський БПЛА

У румунському оборонному відомстві заявили, що "рішуче засуджують" удари ЗС РФ по українській портовій інфраструктурі на Дунаї.

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Під час атаки Збройних сил Російської Федерації на портову інфраструктуру України сталося падіння безпілотного літального апарата на території Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії 14 грудня.

Повідомляється, що військові контролювали ситуацію в прикордонній зоні. Для виконання завдань з моніторингу повітряного простору було піднято літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ї авіабази у Фетешті та Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини з 57-ї авіабази "Mihail Kogălniceanu".

У процесі моніторингу система радіолокаційного спостереження румунської армії вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір. Відповідний сигнал було виявлено в напрямку населеного пункту Грінду.

Уранці військові повідомили, що на території Румунії впав БПЛА, запущений російськими силами для атаки по українських портах.

"У безлюдному периметрі приблизно за 4 км вище за течією від Грінду виявлено воронку глибиною 1,5 метра. Було вжито заходів з охорони території", — повідомили в оборонному відомстві.

У Міноборони Румунії заявили, що "рішуче засуджують" атаки ЗС РФ на цивільну інфраструктуру в українських портах на Дунаї. У відомстві підкреслили, що ці удари є необґрунтованими і суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 4 вересня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що вночі під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали і вибухнули дрони-камікадзе Shahed.

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобе 27 вересня висловилася щодо падіння уламків російських БПЛА на румунській території і визнала, що війна в Україні торкнулася безпосередньо її країни. За її словами, діяльність Росії в регіоні "обурлива".