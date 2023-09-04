Нічна атака Shahed: іранські дрони-камікадзе впали та вибухнули у Румунії, — МЗС (відео)

На території Румунії здетонували дрони, запущені вночі російськими силами для ударів по Одеській області. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що це "чергове підтвердження" загрози з боку РФ для інших країн.

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Вночі під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали та вибухнули дрони-камікадзе Shahed. Про це 4 вересня повідомив у соцмережах речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

З посиланням на дані Державної прикордонної служби України він зазначив, що у Румунії впали та здетонували дрони іранського виробництва Shahed. Російські війська атакували ними район порту в місті Ізмаїл на Одещині.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", — заявив Ніколенко.

Речник написав, що МЗС закликає партнерів прискорити постачання в Україну додаткових сучасних систем протиракетної та протиповітряної оборони, а також надання захисникам бойової авіації. Він переконаний, що це озброєння посилить захист інфраструктури не лише України, але і суміжних держав.

Публікація Олега Ніколенка від 4 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, вночі на 4 вересня ЗС РФ атакували Одеську область дронами-камікадзе. Приблизно о 4:00 БПЛА рухались вздовж кордону з Румунією. Повідомлялось, що загалом окупанти запустили 17 дронів. Частину з них збила ППО, але інша частина — влучила у цивільні та інфраструктурні об’єкти.

Раніше, 3 вересня, Росія також атакувала Одещину. Загалом тоді ворожі війська запустили 25 ударних безпілотників, 22 з яких вдалося збити. Один з дронів влучив у припортову інфраструктуру, спричинивши пожежу. Внаслідок удару постраждали двоє осіб.