"Не є атакою": президент Румунії висловився про падіння дронів РФ на території країни

За словами Клауса Йоганніса, уламки російських дронів уже тричі знаходили на території Румунії. Глава держави зазначив, що ці інциденти слід сприймати серйозно.

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Росія не атакує Румунію безпілотниками, але падіння їхніх уламків на румунську територію є "реальною проблемою" і є "неприйнятним". Про це 22 вересня в Нью-Йорку заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, передає національне інформагентство країни Agerpres.

Перебуваючи в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН, президент Румунії брав участь у заході в Колумбійському університеті, де обговорювали позицію Румунії у зв'язку з війною в Україні та її впливом на безпеку в Чорноморському регіоні.

Відповідаючи на запитання аудиторії, глава держави наголосив, що на території Румунії було виявлено уламки безпілотних літальних апаратів уже тричі.

"Поки що ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не слід серйозно сприймати", — зазначив він.

Клаус Йоганніс також додав, що після інцидентів із безпілотниками було проведено консультації з союзниками, і для захисту громадян було посилено системи протиповітряної оборони в регіоні.

"Хоча Румунія не зазнає нападів з боку Росії, ситуація з уламками безпілотників, що падають на нашу територію, є серйозною проблемою, яку необхідно вирішити", — підкреслив він.

Президент також зазначив, що жителі румунського боку річки Дунай, які проживають поблизу районів, що зазнали атак, відчувають занепокоєння, але розуміють важливість підтримки України, оскільки "вони бачать бомбардування на іншому березі й побоюються, що вони можуть стати наступними".

Йоганніс зазначив, що російські збройні сили атакують невеликі порти на українському узбережжі з метою ускладнення транзиту зерна. За його словами, ці атаки є воєнними злочинами, оскільки вони спрямовані не проти військових об'єктів, а проти цивільних структур та інфраструктури, а також проти людей, зайнятих у портах.

Падіння російських БПЛА на території Румунії — що відомо

4 вересня речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ кілька російських дронів-камікадзе Shahed 136 здетонували на румунській території в районі Ізмаїльського порту.

Того ж дня в Міноборони Румунії повідомили, що російські безпілотники не становили прямої загрози країні. Крім цього, відомство заявило, що країна вжила "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що Румунія готова застосовувати свої зенітні системи проти безпілотних літальних апаратів Збройних сил Російської Федерації залежно від "рівня загрози"