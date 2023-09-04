"Не несли небезпеки їхній країні": у Румунії заперечують падіння Shahed на їхній території (відео)

За даними румунського МЗС, військовослужбовці в режимі реального часу відстежували події, пов'язані з атакою російських БПЛА на інфраструктуру поблизу українських портів на річці Дунай. Shahed не завдали шкоди країні.

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Міністерство національної оборони Румунії оголосило, що російські безпілотники-камікадзе Shahed-136/131, які атакували Одеську область у ніч із 3 на 4 вересня, не становили прямої загрози країні. Про це йдеться в заяві румунського відомства у відповідь на повідомлення Державної прикордонної служби України, що російські БПЛА впали і здетонували на території сусідньої держави.

"Міністерство національної оборони категорично спростовує інформацію в публічному просторі з приводу так званої ситуації, що сталася в ніч з 3 на 4 вересня, коли російські безпілотники нібито впали на національну територію Румунії..... Засоби нападу, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямі воєнні загрози національній території або територіальним водам Румунії", — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, сили Міністерства оборони Румунії в режимі реального часу відстежували події, пов'язані з атакою російських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на інфраструктуру поблизу українських портів на річці Дунай.

Міністерство оборони Румунії стверджує, що воно "вжило додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному наземному, морському і повітряному просторі, а також активно сприяє зміцненню оборони і підтримці стабільності на своєму східному фланзі відповідно до національного плану та узгоджених планів союзників.

Водночас румунське міністерство засудило російські атаки на цивільні цілі та інфраструктуру України, охарактеризувавши їх як невиправдані та такі, що глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Іранські дрони-камікадзе впали і вибухнули в Румунії

Уночі під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали і вибухнули дрони-камікадзе Shahed. Із посиланням на дані Державної прикордонної служби України речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що в Румунії впали і здетонували дрони іранського виробництва Shahed. Російські війська атакували ними район порту в місті Ізмаїл Одеської області.

Нагадаємо, вночі на 4 вересня ЗС РФ атакували Одеську область дронами-камікадзе. Приблизно о 4:00 БПЛА рухалися вздовж кордону з Румунією. Повідомлялося, що загалом окупанти запустили 17 дронів. Частину з них збила ППО, але інша частина — влучила в цивільні та інфраструктурні об'єкти.