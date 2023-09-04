"Не несли опасности их стране": в Румынии отрицают падение Shahed на их территории (видео)

По данным румынского МИД, военнослужащие в режиме реального времени отслеживали события, связанные с атакой российских БПЛА на инфраструктуру вблизи украинских портов на реке Дунай. Shahed не нанесли ущерба стране.

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Министерство национальной обороны Румынии объявило, что российские беспилотники-камикадзе Shahed-136/131, которые атаковали Одесскую область в ночь с 3 на 4 сентября, не представляли прямой угрозы стране. Об этом говорится в заявлении румынского ведомства в ответ на сообщения Государственной пограничной службы Украины, что российские БПЛА упали и сдетонировали на территории соседнего государства.

"Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве по поводу так называемой ситуации, которая произошла в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии…. Средства нападения, использованные Российской Федерацией, ни разу не создавали прямые военные угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии", — говорится в сообщении.

Согласно информации, силы Министерства обороны Румынии в режиме реального времени отслеживали события, связанные с атакой российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на инфраструктуру вблизи украинских портов на реке Дунай.

Министерство обороны Румынии утверждает, что оно "приняло дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном наземном, морском и воздушном пространстве, а также активно способствует укреплению обороны и поддержанию стабильности на своем восточном фланге в соответствии с национальным планом и согласованными планами союзников.

При этом румынское министерство осудило российские атаки на гражданские цели и инфраструктуру Украины, охарактеризовав их как неоправданные и глубоко противоречащие нормам международного гуманитарного права.

Иранские дроны-камикадзе упали и взорвались в Румынии

Ночью во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed. Со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины спикер МИД Олег Николенко отметил, что в Румынии упали и сдетонировали дроны иранского производства Shahed. Российские войска атаковали ими район порта в городе Измаил Одесской области.

Напомним, ночью на 4 сентября ВС РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Примерно в 4:00 БПЛА двигались вдоль границы с Румынией. Сообщалось, что в целом оккупанты запустили 17 дронов. Часть из них сбила ПВО, но другая часть — попала в гражданские и инфраструктурные объекты.