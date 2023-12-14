Російський дрон упав у Румунії: НАТО засуджує, але не вважає це нападом на Альянс

За словами представника Альянсу Ділана Вайта, вони уважно стежать за ситуацією в румунському небі, проте не вважають падіння БПЛА нападом на країну блоку.

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Північноатлантичний альянс не вважає, що випущений РФ безпілотник Shahed 136, який впав у Румунії, — це наслідок навмисної атаки. Про це повідомляє виконувач обов'язків прессекретаря НАТО Ділан Вайт у соцмережі Х.

Як повідомляли ЗМІ, у ніч на четвер, 14 грудня, ЗС РФ атакували іранськими безпілотниками Shahed 136 українські річкові порти на Дунаї. Один із дронів упав на території сусідньої Румунії.

НАТО рішуче засудило напади на цивільну інфраструктуру в Україні та вздовж русла Дунаю, однак заявило, що немає жодних ознак того, що цей безпілотник призначався для ураження цілі на території Альянсу або цілеспрямованого нападу на країну НАТО.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією і підтримуємо тісний контакт із румунською владою", — наголосив Ділан Вайт.

Що сталося

За даними румунських ЗМІ, російський безпілотник у ніч на 14 грудня розбився недалеко від села Грінду на березі Дунаю. Ніхто не постраждав, на місці аварії утворилася вирва.

Водночас за тривогою через російський дрон над Румунією було піднято німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС із 57-ї авіабази "Міхайл Когелничану" та винищувачі F-16 ВПС Румунії з бази у Фетешті. Німецькі пілоти встановили зоровий контроль за російськими літальними апаратами, але наказу від НАТО збивати їх не надходило.

Загалом ЗС РФ випустили тієї ночі по Україні 42 дрони типу Shahed 136. 41 із них було збито силами української ППО.

Після інциденту Румунія вирішила викликати главу дипломатичної місії РФ до Міністерства закордонних справ.

Важливо

"Вирва глибиною 1,5 метра": на території Румунії знову впав російський БПЛА

Нагадаємо, 4 вересня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що вночі під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали і вибухнули дрони-камікадзе Shahed.

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобе 27 вересня висловилася щодо падіння уламків російських БПЛА на румунській території і визнала, що війна в Україні торкнулася безпосередньо її країни. За словами Одобе, діяльність Росії в регіоні "обурлива".