Масований обстріл України: над Польщею пролетів невідомий об'єкт

У польських ЗС зазначили, що радари їхніх систем ППО зафіксували об’єкт в повітряному просторі. Військо країни було мобілізоване.

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Вранці 29 грудня ЗС РФ завдали масованого удару по Україні. В той самий час над Польщею пролітав невідомий об’єкт. Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Вранці непізнаний бортовий об’єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни", — повідомила пресслужба.

У ЗС Польщі додали, що оперативний командувач військ "мобілізував наявні сили та засоби".

Публікація Оперативного командування ЗС Польщі Фото: Скриншот

Польська радіостанція RMF24 зазначає, що місцеві мешканці чули сильний шум та свист. За даними ЗМІ, на околицях Замостя ведуться пошуки – там мобілізовано значні сили.

Обстріл України зранку 29 грудня: що відомо

29 грудня ЗС РФ влаштували масовану атаку на Україну. Зі слів речника Повітряних сил Юрія Ігната, по містах "летіло все" окрім "Калібрів". Ворог запустив декілька типів ракет та ударні безпілотники.

Обстріл України вже прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що більшість ракет було збито. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, ТРЦ та пологовий будинок. Постраждали Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші міста.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що українці пережили "наймасштабнішу атаку з повітря". Загалом ЗС РФ запустили 158 повітряних цілей, 114 з них були збиті.

Нагадаємо, нещодавно, 14 грудня, російський "Шахед" впав на території Румунії. У НАТО засудили атаки на інфраструктуру України, але зазначили, що ціллю ударного БПЛА не була країна з альянсу.