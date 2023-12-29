Понад сотню ракет і десятки поранених: Зеленський про масований обстріл ЗС РФ (відео)

За словами українського президента, противник продовжує здійснювати терористичні удари, однак йому слід очікувати відповідь. Унаслідок обстрілу загинули та постраждали люди.

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Уранці 29 грудня російські окупанти здійснили масований обстріл України, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, ТРЦ і пологовий будинок. Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі прокоментував ворожий терор.

На опублікованих кадрах можна побачити, що багато будівель продовжують горіти після атаки ЗС РФ. Противник продовжує тероризувати мирне населення, однак, як написав глава держави, на них чекає відповідь.

ЗС РФ запустили ракети по Києву, Львову, Одесі, Дніпру, Харкову, Запоріжжю та інших містах. Пошкоджень зазнали пологовий будинок, навчальні заклади, торговий центр, багатоповерхові та приватні будинки, комерційний склад і паркувальний майданчик.

"Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", — пише Володимир Зеленський.

Не обійшлося внаслідок обстрілів і без загиблих та поранених. На місці інцидентів продовжують працювати всі необхідні служби в посиленому режимі. Вони справляються з наслідками атаки та надають допомогу людям, які цього потребують.

Президент України висловив свої співчуття рідним і близьким тих, хто загинув, а постраждалим побажав якомога швидше одужати.

"Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти завдали нового ракетного удару по Україні і в багатьох областях прогриміли вибухи. Пуски крилатих ракет здійснювалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, як повідомляли в Повітряних силах.

Пізніше спікер ЗС ЗСУ Юрій Ігнат поділився даними про те, чим ЗС РФ атакували Україну. За його словами, противник фактично використовував усі види зброї, які у нього були в наявності — "Кинджали", С-300, крилаті ракети, дрони-камікадзе. Метою окупантів була вся країна.