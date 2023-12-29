Наймасованіша атака з повітря: ЗС РФ випустили майже 160 повітряних цілей (фото)

Українська протиповітряна оборона змогла знищити 114 повітряних цілей, а саме 27 ударних дронів-камікадзе та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Росіяни також атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал".

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Вранці 29 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали масованого ракетного удару по мирних містах України, випустивши 158 повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук у своєму Telegram.

"Наймасштабніша атака з повітря. 29 грудня знищено 114 зі 158 повітряних цілей. Дякую усім, за бойову роботу! Врятовано чимало життів! Але є і втрати. Співчуття сім’ям загиблих та постраждалим!" — сказав Микола Олещук.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ворог атакував промислові, військові та об’єкти критичної інфраструктури, в результаті чого є загиблі та постраждалі. З його слів, спочатку противник атакував БПЛА типу Shahed-136/131 з північного та південно-східного напрямку з подальшим рухом у західному напрямку. Було зафіксовано 36 ударних дронів.

Вже близько 3:00 російські військові підняли в повітря стратегічну авіацію, а саме 18 бомбардувальників Ту-95МС, які вийшли за рубежі пуску близько 6:00 ранку та запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Близько 5:00 окупанти застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3 з Курської області, вони випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

Також РФ вдарила зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову, було випущено щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії — С-300/С-400/Іскандер-М з території тимчасово окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей (РФ). О 6:30 зафіксували зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, вони здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області. Літаки тактичної авіації Су-35 випустили чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

"За попередніми результатами, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА", — сказав Валерій Залужний.

Він наголосив, що сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони знищили 27 ударних дронів типу Shahed-136/131, 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, вранці 29 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по України. Про вибухи повідомляли в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Києві. За словами президента Володимира Зеленського, ворог атакував майже всім, що є в його арсеналі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки мішенню російських військових була вся Україна. Він зазначив, що РФ спочатку провела розвідку БПЛА типу Shahed, а потім запустила ракети різних типів.