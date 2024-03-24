РФ атаковала объекты "Нафтогаза" ракетами: есть повреждения, продолжается ликвидация

Российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры ракетами. А несколькими днями ранее, 22 марта, во время одной из самых масштабных атак на энергосистему Украины, ВС РФ также атаковали "Нафтогаз".

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На западе Украины в результате российской атаки были повреждены объекты "Нафтогаза". Об этом сообщил СЕО "Нафтогаза" Алексей Чернышев на своей официальной странице в Facebook в воскресенье, 24 марта.

"Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов Группа Нафтогаз на западе. Предварительно – без пострадавших. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Детали впоследствии", — написал он.

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Отметим, что 22 марта ночью противник совершил очередную атаку – одну из самых масштабных – на энергетическую систему Украины. Во время этого обстрела также, как и сегодня, были повреждения, в том числе и на объектах Группы "Нафтогаз". Сотрудники компании не пострадали. А специалисты сразу же начали работать над восстановлением причиненного ущерба. Поэтому днем 22 марта на части обесточенных объектов уже были возобновлены поставки электроэнергии, а газовики продолжили работать над восстановлением поврежденных газовых сетей.

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Напомним, утром 24 марта ВС РФ нанесли удар по Львовской области. Оккупанты трижды за несколько часов поразили один и тот самый объект критической инфраструктуры. Первый раз атаковали беспилотниками, а позже задействовали ракеты "Кинжал". Пожарных, тушивших возгорание от предыдущей атаки, вовремя предупредили, и они успели переместиться в безопасное место.

Напомним, ВС РФ массированно атаковали Украину 24 марта. Российские оккупанты целились по объектам критической инфраструктуры. Им удалось поразить объекты критической инфраструктуры в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях, из-за чего люди остались без света и тепла.