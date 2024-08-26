Атака на Київську ГЕС: є пошкодження, але загрози прориву немає, — Forbes
Як говорив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, що зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться — може затопити підвали в прилеглих до Дніпра районах Києва.
Ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили в Київську гідроелектростанцію. Про це пише видання Forbes із посиланням на анонімного топменеджера державної енергокомпанії.
За його словами, внаслідок обстрілів є влучання та пошкодження. Однак загрози прориву греблі або критичних пошкоджень станції немає.Важливо
Крім того, як раніше говорив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, що зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться — може затопити підвали в прилеглих до Дніпра районах Києва та на певний час зникне питна вода. Він заявив, що найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати зовні.
Загроза Київській ГЕС: що відомо
Нагадаємо, що голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше заявляв, що Київська ГЕС досить міцна, щоб вистояти під час ракетного обстрілу ЗС РФ. Її не варто порівнювати з Каховською ГЕС, яку підірвали росіяни в червні 2023 року. За його словами, спецслужби РФ поширюють припущення про руйнування, щоб налякати українців. При згадці про Каховську ГЕС слід пам'ятати, що росіяни її підривали зсередини, а не ззовні, пояснив він.
Також в ОВА заявили, що в Київській області пошкоджено два енергооб'єкти, постраждала п'ятимісячна дитина. Руслан Кравченко заявив, що внаслідок атаки повністю знищено один будинок, ще один значно пошкоджено.
Ще повідомлялося, що після атаки на Україну в Молдові сталися перебої зі світлом. Українським диспетчерам вдалося переналаштувати схему енергопостачання і наразі в країні споживачі забезпечуються електроенергією місцевої генерації.