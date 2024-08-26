Атака на Київську ГЕС: є пошкодження, але загрози прориву немає, — Forbes

Як говорив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, що зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться — може затопити підвали в прилеглих до Дніпра районах Києва.

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Ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили в Київську гідроелектростанцію. Про це пише видання Forbes із посиланням на анонімного топменеджера державної енергокомпанії.

За його словами, внаслідок обстрілів є влучання та пошкодження. Однак загрози прориву греблі або критичних пошкоджень станції немає.

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Крім того, як раніше говорив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, що зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться — може затопити підвали в прилеглих до Дніпра районах Києва та на певний час зникне питна вода. Він заявив, що найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати зовні.

Загроза Київській ГЕС: що відомо

Нагадаємо, що голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше заявляв, що Київська ГЕС досить міцна, щоб вистояти під час ракетного обстрілу ЗС РФ. Її не варто порівнювати з Каховською ГЕС, яку підірвали росіяни в червні 2023 року. За його словами, спецслужби РФ поширюють припущення про руйнування, щоб налякати українців. При згадці про Каховську ГЕС слід пам'ятати, що росіяни її підривали зсередини, а не ззовні, пояснив він.

Також в ОВА заявили, що в Київській області пошкоджено два енергооб'єкти, постраждала п'ятимісячна дитина. Руслан Кравченко заявив, що внаслідок атаки повністю знищено один будинок, ще один значно пошкоджено.

Ще повідомлялося, що після атаки на Україну в Молдові сталися перебої зі світлом. Українським диспетчерам вдалося переналаштувати схему енергопостачання і наразі в країні споживачі забезпечуються електроенергією місцевої генерації.