"Іскандери", "Кинджали" і БПЛА: усі подробиці нічного обстрілу України 4 вересня (фото)

Командування уточнює, що ЗС РФ обстріляли мирні міста України за допомогою 42 повітряних цілей, але більшість ракет і БПЛА вдалося перехопити. Протиповітряна оборона працювала одразу в 10 регіонах. Тільки у Львові жертвами обстрілу стали щонайменше семеро людей.

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У ніч на 4 вересня російські окупанти атакували Україну за допомогою 42 повітряних цілей. Більшу частину дронів і ракет вдалося перехопити. Про це йдеться у зведенні Повітряних сил.

За даними командування, ЗС РФ завдавали ударів за допомогою ракет повітряного і наземного базування, а також ударними дронами іранського походження Shahed.

Загалом було зафіксовано 42 повітряні цілі, серед яких:

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", запущені з літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області;

2 крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

6 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області — РФ;

3 крилаті ракети "Іскандер-К" з території тимчасово окупованого Кримського півострова;

29 ударних безпілотників "шахед", запущені з російської Курської області.

"До відбиття повітряного нападу противника залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей: 4 крилаті ракети Х-101, 3 крилаті ракети "Іскандер-К" і 22 ударні БпЛА "Shahed-131/136", — ідеться в повідомленні.

Водночас, як продовжили в Повітряних силах, шість дронів було втрачено і з великою ймовірністю це сталося завдяки роботі засобів РЕБ. Один безпілотник полетів у бік Білорусі.

Протиповітряна оборона вночі працювала в 10 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській.

Атака ЗС РФ 4 вересня — зведення по регіонах

Під ранок у Львові пролунали потужні вибухи, адже РФ атакувала місто за допомогою "шахедів" і ракет "Кинджал". Згодом місцева влада повідомила, що внаслідок ракетної атаки загорілися кілька житлових будинків поруч із головним залізничним вокзалом Львова.

Станом на 09:00 від дій ЗС РФ загинули 7 осіб і 3 з них — діти, про що повідомив міський голова Андрій Садовий. Загальна кількість постраждалих на момент публікації — 38 осіб і деякі з них перебувають у критичному стані.

Начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький окремо написав, що також постраждав обласний Центр спортивної медицини та реабілітації, який розташований в історичній будівлі. Понад 70 вікон вибито і в шести кабінетах упала стеля. Ніхто не постраждав.

ЗС РФ завдали ракетних ударів по Львову Фото: Telegram / Максим Козицький ЗС РФ завдали ракетних ударів по Львову Фото: Telegram / Максим Козицький

"Через нічну атаку у Львові пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є в державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на об'єктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ", — продовжив Максим Козицький.

ЗС РФ завдали ракетних ударів по Львову Фото: Telegram / Максим Козицький ЗС РФ завдали ракетних ударів по Львову Фото: Telegram / Максим Козицький

Дніпропетровська область. Начальник ОВА Сергій Лисак повідомив про удар ЗС РФ по Кривому Рогу. Загалом постраждали 5 осіб: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік і 10-річна дитина. Неповнолітня дівчинка перебуває в лікарні.

У місті через атаку російських окупантів пошкоджено готель, а в деяких багатоповерхових будівлях вибито вікна.

У Повітряних силах розповіли про нічну атаку ЗС РФ Фото: Сергій Лисак / Telegram У Повітряних силах розповіли про нічну атаку ЗС РФ Фото: Сергій Лисак / Telegram

"Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджено чотири навчальні заклади, стільки ж автомобілів. Понівечені аптека та магазини. Такі дані на зараз. Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи. Терор цивільних не припиняється", — писав Сергій Лисак.

У Повітряних силах розповіли про нічну атаку ЗС РФ Фото: Сергій Лисак / Telegram У Повітряних силах розповіли про нічну атаку ЗС РФ Фото: Сергій Лисак / Telegram У Повітряних силах розповіли про нічну атаку ЗС РФ Фото: Сергій Лисак / Telegram У Повітряних силах розповіли про нічну атаку ЗС РФ Фото: Сергій Лисак / Telegram

Київська область. Глава ОВА Руслан Кравченко писав, що росіяни вкотре намагалися атакувати регіон за допомогою ударних безпілотників і ракет. Повітряна тривога тривала фактично всю ніч, а також фіксувалася робота ППО.

"Попадань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Падіння уламків збитих цілей фіксуються за межами населених пунктів. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", — писав Руслан Кравченко.

Влада інших українських регіонів, де працювала протиповітряна оборона, ніяк не відреагувала на російський обстріл на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, вранці 3 вересня стався приліт у Полтаві, унаслідок якого дві балістичні ракети "Іскандер" убили 51 українця та понад 200 поранили. На це відреагував американський президент Джо Байден, який висловив упевненість у тому, що Росія не зможе перемогти. За його словами, уже два з половиною роки народ України продовжує стояти непохитно, доки очільник Кремля Путін намагається зломити волю населення. Вашингтон пообіцяв продовжувати підтримувати Київ щодня, зокрема системами ППО.