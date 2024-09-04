Атака ЗС РФ на Львів: чоловік втратив дружину і трьох дітей (фото)

Від російського удару загинула майже уся родина. 5 червня у Львові оголошено днем жалоби.

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Після російського удару по Львову у власному будинку загинула майже уся родина. Живим залишився тільки чоловік, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Російська атака вбила дружину Євгенію та трьох доньок — Ярину, Дарину та Емілію. Тато Ярослав отримав поранення та перебуває у критичному стані.

"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарія та Емілія — загинули у власному будинку", – написав Андрій Садовий, додавши, що у центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями, вбиваючи наших дітей та наше майбутнє.

Ярині Базилевич був 21 рік. Вона працювала в міській раді програмною менеджеркою офісу "Львів — Молодіжна столиця Європи 2025" та молодіжної організації мережі "ТВОРИ!".

Дарині Базилевич було 18 років. Дівчина навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ, була активною студенткою, менторкою "Лабораторії волонтерства" УКУ, пластункою. Займалась в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва.

Загалом у Львові з-під завалів вдалося врятувати 12 людей. Семеро, на жаль, загинули, повідомив Андрій Садовий.

До лікарень звернулось 64 людей, серед них — 8 дітей.

У четвер, 5 вересня, у Львові оголошено жалобу в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки.

У російському Міноборони стверджують, що нібито атакували у Львові підприємства оборонно-промислового комплексу України, де виробляли та ремонтували електронні компоненти авіаційної техніки та ракетного озброєння.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський оприлюднив кадри наслідків ворожого удару по Львову і вчергове закликав західних партнерів дозволити Україні бити далекобійними ракетами по території РФ.