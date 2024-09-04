Атака ВС РФ на Львов: мужчина потерял жену и троих детей (фото)

От российского удара погибла почти вся семья. 5 июня во Львове объявлен днем траура.

Related video

После российского удара по Львову в собственном доме погибла почти вся семья. Живым остался только мужчина, сообщил городской голова Андрей Садовый.

Российская атака убила жену Евгению и трех дочерей — Ярину, Дарью и Эмилию. Папа Ярослав получил ранения и находится в критическом состоянии.

"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия — погибли в собственном доме", — написал Андрей Садовый, добавив, что в центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями, убивая наших детей и наше будущее.

Ярине Базилевич был 21 год. Она работала в городском совете программным менеджером офиса "Львов — Молодежная столица Европы 2025" и молодежной организации сети "ТВОРИ!".

Дарье Базилевич было 18 лет. Девушка училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ, была активной студенткой, ментором "Лаборатории волонтерства" УКУ, пластункой. Занималась в театральной студии, изучая различные аспекты актерского искусства.

Всего во Львове из-под завалов удалось спасти 12 человек. Семеро, к сожалению, погибли, сообщил Андрей Садовый.

В больницы обратилось 64 человека, среди них — 8 детей.

В четверг, 5 сентября, во Львове объявлен траур в память обо всех погибших в результате российской атаки.

В российском Минобороны утверждают, что якобы атаковали во Львове предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, где производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения.

Напомним, что президент Владимир Зеленский обнародовал кадры последствий вражеского удара по Львову и в очередной раз призвал западных партнеров позволить Украине бить дальнобойными ракетами по территории РФ.