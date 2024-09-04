"Цели удара достигнуты": в Минобороны РФ озвучили свою версию атак на Львов и Полтаву

В российском оборонном ведомстве утверждают, что удалось поразить не гражданские объекты, а военные. В Полтаве, по версии противника, иностранные инструкторы тренировали бойцов ВСУ, а вот во Львове атаковано предприятие оборонно-промышленного комплекса. В реальности информация не соответствует действительности.

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Россияне продолжают терроризировать мирные города Украины при помощи ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Противник за последние 24 часа нанес удары по Полтаве и Львову, что привело к многочисленным жертвам. При этом в Министерстве обороны РФ озвучили собственную версию того, что произошло.

В Telegram-канале российского оборонного ведомства появилась сводка того, что произошло за последние сутки. В первую очередь там высказались об атаке по Полтаве.

Россияне утверждают, что ВС РФ нанесли удар по "179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ". Там, пишут что на этой локации якбы под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей ВСУ.

"Также (подготовка, — ред.) операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Далее во вражеском Минобороны высказались о массированном ударе по Львову, который произошел 4 сентября. Россияне пишут, что это была атака по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, где производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения. Информация не соответствует действительности, ведь в реальности пострадала гражданская инфраструктура и погибли мирные жители, среди которых дети.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — подытожили рассказ россияне.

В Минобороны РФ прокомментировали удары по Львову и Полтаве Фото: Скриншот

Напомним, утром 3 сентября произошел прилет в Полтаве, в результате которого две баллистические ракеты "Искандер" убили более 50 украинцев и свыше 200 ранили. На это отреагировал американский президент Джо Байден, который выразил уверенность в том, что Россия не сможет победить. По его словам, уже два с половиной года народ Украины продолжает стоять непоколебимо, пока глава Кремля Путин пытается сломить волю населения.

4 сентября в ГСЧС уточнили, что жертв удара по Полтаве уже 53, но это не окончательное количество, ведь под завалами продолжают искать людей.

Утром 4 сентября ВС РФ нанесли ракетные удары по двум украинским городам, среди которых и Львов. Там прозвучали громкие взрывы, в результате которых загорелись несколько жилых домов рядом с главным железнодорожным вокзалом. Погибли 7 человек и 3 из них — дети.