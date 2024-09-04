В Полтаве из-за удара ВС РФ уже 53 жертвы, под завалами еще ищут людей — ГСЧС (фото)

Народный депутат Соломия Бобровская предполагает, что информацию о количестве людей в учебном заведении в Полтаве могли передать россиянам коллаборационисты.

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Количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября возросло до 53. Ранения получили 298 человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

25 человек спасены, 11 из них были деблокированы из-под завалов. На месте продолжаются спасательные работы. Под завалами могут находиться еще до 5 человек.

"В результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены 3 многоквартирных дома, 5 частных домов и офисное помещение", — отметили в ГСЧС.

В Полтаве ликвидируют последствия ракетного удара 3 сентября Фото: ГСЧС В Полтаве ликвидируют последствия ракетного удара 3 сентября Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Полтаве: что известно

Народный депутат от партии "Голос", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в эфире "Радио Свобода" заявила, что 5 сентября на заседании комитета будут рассматривать вопрос, как предотвратить подобные российские удары по военным учебным заведениям.

Будут заслушаны доклады от представителей Воздушных сил, Полтавской ОВА, представителей Института связи, Минобороны и Генштаба. После чего будут решать, какие правила в учебных заведениях для военных надо менять.

"Если это вопрос скорости добегания до укрытий, то будем устанавливать скорость добегания до укрытий. Например, 30-40 секунд, и курсанты должны быть в бомбоубежищах", — сказала Бобровская.

По ее словам, в Институте связи были как мобилизованные, так и те, кто учился и проходил повышение квалификации. Построения в учебном заведении не было. Бобровская предположила, что данные о количестве людей в учебном заведении могли передать россиянам коллаборационисты.

Напомним, 3 сентября ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер" по Полтаве. Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали один из учебных центров.

Президент США Джо Байден отметил, что "это нападение является трагическим напоминанием о непрерывных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа".