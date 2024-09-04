У Полтаві через удар ЗС РФ вже 53 жертви, під завалами ще шукають людей — ДСНС (фото)

Народна депутатка Соломія Бобровська припускає, що інформацію про кількість людей у навчальному закладі в Полтаві могли передати росіянам колаборанти.

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Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу у Полтаві 3 вересня зросла до 53. Поранення дістали 298 людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

25 осіб врятовано, 11 з них були деблоковані з-під завалів. На місці тривають рятувальні роботи. Під завалами можуть перебувати ще до 5 людей.

"Внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення", — зазначили в ДСНС.

У Полтаві ліквідовують наслідки ракетного удару 3 вересня Фото: ДСНС У Полтаві ліквідовують наслідки ракетного удару 3 вересня Фото: ДСНС

Ракетний удар по Полтаві: що відомо

Народна депутатка від партії "Голос", членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в ефірі "Радіо Свобода" заявила, що 5 вересня на засіданні комітету будуть розглядати питання, як запобігти подібним російським ударам по військових навчальних закладах.

Будуть заслухані доповіді від представників Повітряних сил, Полтавської ОВА, представників Інституту зв’язку, Міноборони та Генштабу. Після чого будуть вирішувати, які правила в навчальних закладах для військових треба змінювати.

"Якщо це питання швидкості добігання до укриттів, то встановлюватимемо швидкість добігання до укриттів. Наприклад, 30-40 секунд, і курсанти повинні бути в бомбосховищах", — сказала Бобровська.

За її словами, в Інституті зв’язку були як мобілізовані, так і ті, хто навчався і проходив підвищення кваліфікації. Шикування в навчальному закладі не було. Бобровська припустила, що дані про кількість людей у навчальному закладі могли передати росіянам колаборанти.

Нагадаємо, 3 вересня ЗС РФ вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер" по Полтаві. Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували один із навчальних центрів.

Президент США Джо Байден зазначив, що "цей напад є трагічним нагадуванням про безперервні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу".