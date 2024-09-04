"Цілі удару досягнуто": у Міноборони РФ озвучили свою версію атак на Львів і Полтаву

У російському оборонному відомстві стверджують, що вдалося уразити не цивільні об'єкти, а військові. У Полтаві, за версією противника, іноземні інструктори тренували бійців ЗСУ, а ось у Львові атаковано підприємство оборонно-промислового комплексу. У реальності інформація не відповідає дійсності.

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Росіяни продовжують тероризувати мирні міста України за допомогою ракетного озброєння і дронів-камікадзе. Противник за останні 24 години завдав ударів по Полтаві та Львову, що призвело до численних жертв. При цьому в Міністерстві оборони РФ озвучили власну версію того, що сталося.

В Telegram-каналі російського оборонного відомства з'явилося зведення того, що сталося за останню добу. Насамперед там висловилися про атаку по Полтаві.

Росіяни стверджують, що ЗС РФ завдали удару по "179 об'єднаному навчально-тренувальному центру ЗСУ". Там, пишуть, що на цій локації нiбито під керівництвом іноземних інструкторів готували спеціалістів зв'язку, радіоелектронної боротьби з усіх з'єднань і військових частин ЗСУ.

"Також (підготовка, — ред.) операторів безпілотних літальних апаратів, які беруть участь у завдаванні ударів по цивільних об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

Далі у ворожому Міноборони висловилися про масований удар по Львову, який стався 4 вересня. Росіяни пишуть, що це була атака по підприємствах оборонно-промислового комплексу України, де виробляли та ремонтували електронні компоненти авіаційної техніки та ракетного озброєння. Інформація не відповідає дійсності, адже в реальності постраждала цивільна інфраструктура та загинули мирні жителі, серед яких діти.

"Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражені", — підсумували розповідь росіяни.

У Міноборони РФ прокоментували удари по Львову та Полтаві Фото: Скриншот

Нагадаємо, вранці 3 вересня стався приліт у Полтаві, унаслідок якого дві балістичні ракети "Іскандер" убили понад 50 українців і понад 200 поранили. На це відреагував американський президент Джо Байден, який висловив упевненість у тому, що Росія не зможе перемогти. За його словами, вже два з половиною роки народ України продовжує стояти непохитно, доки очільник Кремля Путін намагається зломити волю населення.

4 вересня в ДСНС уточнили, що жертв удару по Полтаві вже 53, але це не остаточна кількість, адже під завалами продовжують шукати людей.

Уранці 4 вересня ЗС РФ завдали ракетних ударів по двох українських містах, серед яких і Львів. Там пролунали гучні вибухи, внаслідок яких загорілися кілька житлових будинків поруч із головним залізничним вокзалом. Загинули 7 людей і 3 з них — діти.