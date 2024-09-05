Тисяча "Шахедів" і ракет, нова траєкторія: авіаексперт розповів про нальоти на Київ і Львів

У ніч на 5 вересня російські війська застосували нову тактику руху дронів-камікадзе "Шахед", зауважив авіаексперт Анатолій Храпчинський. Росіяни намагалися поцілити по цивільних, як вони це зробили у Львові напередодні.

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У серпні 2024 року ЗС РФ запустили по українцях рекордну кількість ракет і дронів-камікадзе "Шахед", сумарна кількість яких сягнула тисячі. Особливість останніх ударів, від яких постраждали Львів та Київ, — навмисне влучання або націлювання на цивільних людей. Про характер російських повітряних атак авіаексперт і заступник директора компанії з випуску РЕБ Анатолій Храпчинський розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Храпчинський описав особливості російських повітряних ударів, які відбулися від серпня 2024 року й до сьогодні. Згідно з його підрахунками, по Україні вдарили близько 790 "Шахедів" і понад 228 ракет різних типів — і балістичних, і крилатих. До того ж, останні удари, від яких постраждали, наприклад, Київ і Львів, вирізняються навмисною націленістю на мирних людей, наголосив авіаексперт. Такий спосіб дій ще раз нагадує про характер війни, яку веде Росія: це не військовий шлях, а терористичний, сказав він.

"Минулий серпень був найпотужнішим щодо обстрілів. Останні удари припали здебільшого по цивільному сектору, тобто туди, де були люди. Саме це треба казати при наших перемовинах із західними партнерами стосовно можливості посилення протиповітряної оборони", — заявив співрозмовник журналістів.

Авіаексперт також відповів на запитання щодо загрози для Києва в ніч на 5 вересня, коли тривога тривала дев'ять годин. З його слів, ворог намагається перевантажити українську протиповітряну оборону — мобільні вогневі групи та засоби ППО. Військові по 12 годин стежать за рухом "Шахедів", прораховують траєкторію і момент, коли потрібно вистрелити. Крім того, цієї ночі була ще одна особливість — дрони піднялися вище, щоби їх було складніше дістати засобами ураження.

"Це суттєве навантаження і це насправді дуже складно (для мобільних груп. — Ред.). Один із шляхів обходження мобільних груп — підняти на середню висоту, щоб не бути поміченими для класичних засобів локації і щоб було складно збивати засобами, наявними у наших мобільних груп", — підсумував Храпчинський.

Обстріли Львова та Києва — деталі

Зазначимо, в ніч на 4 вересня ЗС РФ запустили по Україні 42 засоби ураження, серед яких були "Іскандери", "Кинджали", Х-22, Х-101 і дрони "Шахед". під комбіновану атаку ворога потрапив Львів: росіяни влучили у квартал неподалік від залізничного вокзалу. Згідно з даними ДСНС, загинуло семеро цивільних українців, серед них — четверо членів родини Базилевичів: мати і три доньки.

У ніч на 5 вересня ворог атакував Київ та інші регіони України, повідомили у Повітряних силах і військових адміністраціях. Зокрема у столиці повітряна тривога продовжувалась дев'ять годин і у місті стався "транспортний колапс", коли її скасували. Загальна кількість запущених дронів – 78 шт. (збили 60, решта не дійшли до цілей).

Нагадуємо, військовий експерт 4 вересня пояснив, чому РФ активізувала обстріли України. Тим часом рятувальники повідомили, що зросла кількість загиблих після удару росіян по Інституту зв'язку у Полтаві.