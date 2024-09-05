Тысяча "Шахедов" и ракет, новая траектория: авиаэксперт рассказал о налетах на Киев и Львов

В ночь на 5 сентября российские войска применили новую тактику движения дронов-камикадзе "Шахед", отметил авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Россияне пытались попасть по гражданским, как они это сделали во Львове накануне.

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В августе 2024 года ВС РФ запустили по украинцам рекордное количество ракет и дронов-камикадзе "Шахед": суммарно — более тысячи. Особенность последних ударов, от которых пострадали Львов и Киев, — умышленное попадание или нацеливание на гражданских. О характере российских воздушных атак авиаэксперт и заместитель директора компании по выпуску РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Храпчинский описал особенности российских воздушных ударов, которые произошли с августа 2024 года и до сегодняшнего дня. Согласно его подсчетам, по Украине ударило около 790 "Шахедов" и более 228 ракет различных типов — и баллистических, и крылатых. При этом последние удары, от которых пострадали, например, Киев и Львов, отличаются умышленной нацеленностью на мирных людей, подчеркнул авиаэксперт. Такой способ действий еще раз напоминает о характере войны, которую ведет Россия: это не военный путь, а террористический, сказал он.

"Прошлый август был самым мощным по обстрелам. Последние удары приходились в основном по гражданскому сектору, то есть туда, где находятся люди. Именно это надо говорить при наших переговорах с западными партнерами о возможности усиления противовоздушной обороны", — заявил собеседник журналистов.

Авиаэксперт также ответил на вопрос об угрозе для Киева в ночь на 5 сентября, когда тревога длилась девять часов. По его словам, враг пытается перегрузить украинскую противовоздушную оборону — мобильные огневые группы и средства ПВО. Военные по 12 часов следят за движением "Шахедов", просчитывают траекторию и момент, когда нужно выстрелить. Кроме того, этой ночью была еще одна особенность — дроны поднялись выше, чтобы по ним было сложнее достать средствами поражения.

"Это существенная нагрузка и это на самом деле очень сложно (для мобильных групп. — Ред.). Один из путей обхождения мобильных групп — поднять их на среднюю высоту, чтобы не быть замеченными для классических средств локации и чтобы было сложно сбивать средствами, которые сейчас есть у наших мобильных групп", — подытожил Храпчинский.

Обстрелы Львова и Киева — детали

Отметим, в ночь на 4 сентября ВС РФ запустили по Украине 42 средства поражения, среди которых были "Искандеры", "Кинжалы", Х-22, Х-101 и дроны "Шахед". под комбинированную атаку врага попал Львов: россияне попали в квартал неподалеку от железнодорожного вокзала. Согласно данным ГСЧС, погибло семь гражданских украинцев, среди них — четверо членов семьи Базилевич: мать и три дочери.

В ночь на 5 сентября враг атаковал Киев и другие регионы Украины, сообщили в Воздушных силах и военных администрациях. В частности, в столице воздушная тревога продолжалась девять часов и в городе произошел "транспортный коллапс", когда ее отменили. Общее количество запущенных дронов — 78 шт. (сбили 60, остальные не дошли до целей).

Напоминаем, военный эксперт 4 сентября объяснил, почему РФ активизировала обстрелы Украины. Между тем спасатели сообщили, что возросло количество погибших после удара россиян по Институту связи в Полтаве.