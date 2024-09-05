В Киеве произошел транспортный "коллапс" из-за воздушной тревоги, которая длилась более 9 часов (видео)

Из-за угрозы применения ракетного вооружения и ударов БПЛА общественный транспорт утром не функционировал. После отмены воздушной тревоги в метро и возле автобусов образовались большие очереди пассажиров.

Related video

В ночь на 5 сентября ВС РФ нанесли массированную атаку ударными дронами-камикадзе по Киеву. Из-за воздушной тревоги, которая длилась в столице более 9 часов, произошел транспортный "коллапс". Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Из-за угрозы применения ракетного вооружения и ударов БПЛА общественный транспорт утром не функционировал. После отмены воздушной тревоги в метро и возле автобусов образовались большие очереди пассажиров. Сейчас метрополитен восстанавливает нормальную работу станций, однако из-за длительной воздушной тревоги интервалы движения между поездами пока составляют 9-10 минут", — говорится в сообщении.

В КГВА сообщили, что беспилотники начали залетать на территорию Украины около 22 часов ночи 4 сентября с южного и восточного направлений.

В столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов. В течение всего этого времени российские дроны пытались атаковать столицу. На этот раз на Киев они заходили преимущественно поодиночке, а не группами.

"Ни один из вражеских БпЛА своей цели не достиг! Все беспилотники, которые угрожали столице, были обезврежены. По данным оперативной сводки на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений", — сообщили в КГВА и в очередной раз призвали киевлян и гостей столицы реагировать на воздушные тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, что на территорию Беларуси залетели российские "шахеды" и белорусские силовики открыли по ним огонь. Два звука взрыва слышали в Гомельском районе.