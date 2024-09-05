Подняли в небо два истребителя: в Беларуси сбивают российские "шахеды" над Гомелем (видео)

Как утверждают СМИ, местные жители услышали два громких взрыва около 1:30 ночи. После этого появился красный огонек, который якобы упал за чертой города.

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Над городом Гомель сбивают российские дроны-камикадзе "шахед", которые залетели на территорию Беларуси. Об этом сообщил "Беларускі Гаюн".

"В Гомельском районе сбивают шахеды — слышны взрывы. Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в половине второго ночи с аэродрома Барановичи был поднят очередной истребитель, чтобы сбить российские дроны. В 2:20 в небо подняли еще один истребитель.

Кроме того, в сети появилосьвидео того, как над Гомелем падает сбитый "шахед".

Как сообщило российское пропагандистское издание Mash, местные жители услышали два громких взрыва около 1:30 ночи. После этого появился красный огонек, который якобы упал за чертой города.

Официальной информации о пострадавших или повреждений инфраструктуры пока нет.

Напомним, 1 сентября украинские пограничники показали, что сейчас происходит на границе с Беларусью и как они следят за государственным рубежом на суше, в воздухе и на воде.

29 августа Александр Лукашенко сообщил, когда отдаст приказ армии Беларуси вступить в войну.