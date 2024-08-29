Истребитель "гонялся" за нарушителем: в Беларуси впервые сбили российский "Шахед" (фото)

Жители Йельского района Гомельской области слышали не менее 2 взрывов и наблюдали за яркой вспышкой в небе.

Related video

В Беларуси впервые применили авиацию, чтобы сбить заблудившийся на территории республики вражеский "Шахед". Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

По информации OSINT-аналитиков, это произошло во время атаки в ночь на 29 августа по территории Украины. Один из российских "шахедов" снова залетел, как и несколько дней назад, на территорию Беларуси в Йельском районе. Это произошло в 03:30 утра.

"По нашим данным, после захода "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Йельском районе Гомельской области слышали не менее 2 взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе. Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ попытался уничтожить реальную военную цель в небе — российский дрон-камикадзе типа "Шахед", — проинформировал "Белорусский Гаюн".

Напомним, что в Польше уже несколько дней ищут российский "Шахед", который залетел и скрылся на территории страны. Бойцы Сил территориальной обороны Польши прочесли 2,8 тыс. га и не нашли нераспознанный российский воздушный объект.