В Польше безуспешно ищут российский "шахед": военные не исключают, что он улетел дальше (фото)

Бойцы Сил территориальной обороны Польши, прочесав 2,8 тыс. га, не нашли неопознанный российский воздушный объект, залетевший на территорию страны из Украины в понедельник. Поисковую операцию перенесли на 29 августа и, возможно, она продолжится и в пятницу.

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С понедельника в люблинской коммуне Тышовце, расположенной по прямой примерно в 30 км от границы с Украиной, продолжаются поиски неопознанного воздушного объекта, который проник на территорию Польши и исчез с радаров. Об этом пишет польское издание RMF24.

В Оперативном командовании Вооруженных сил вчера вечером сообщили, что ни одного подозрительного объекта обнаружено не было, поэтому операция продолжится и в четверг, 29 августа.

В понедельник и вторник военнослужащие Сил территориальной обороны обыскали в общей сложности более 2,8 тысячи гектар. В среду они проверили территорию к западу от Волицы Снятицкой (Замосский уезд), в том числе: Брудек, Домброву, Бархачув. В поисках также приняли участие конные патрули, вертолеты и БПЛА FlyEye.

Операция по поиску российского воздушного объекта в районе города Брудек

Как отметили в ОК ВС РП, сегодня также примут решение, будут ли поиски продолжены еще и в пятницу.

Неопознанный воздушный объект над Польшей

Беспилотный аппарат вошел на территорию Польши в понедельник 26 августа, в 6:43, возле украинского города Червоногорода. Объект исчез с радаров в коммуне Тышовце, к югу от Грубешува.

Как сообщил оперативный командующий Вооруженными силами генерал Мацей Клиш, "это не ракета, ни гиперзвуковая, ни баллистическая ракета, ни управляемая ракета", а, вероятно, "объект типа беспилотного летательного аппарата".

Солдаты ищут российский шахед недалеко от города Брудек

Траектория полета, скорость и высота, на которой двигался объект, позволяют предположить, что это был беспилотный летательный аппарат, например, типа "Шахед", который использовался россиянами при нападении на Украину.

"Визуализации этого объекта не было, поэтому мы не уверены на 100%", — отметили в польской армии.

Военные не исключают, что объект мог не упасть в Польше, а пролетел дальше или повернул назад, однако радиолокационные системы не смогли это зафиксировать.

Напомним, в понедельник 26 августа ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БПЛА.

Во время атаки на Украину российский беспилотник залетел на территорию Польши со стороны Львовской области и исчез с радаров после того, как пролетел на 25 км вглубь страны. Утверждается, что сбить БПЛА помешали погодные условия.