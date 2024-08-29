У Польщі безуспішно шукають російський "шахед": військові не виключають, що він полетів далі (фото)

Бійці Сил територіальної оборони Польщі, прочесавши 2,8 тис. га, не знайшли нерозпізнаний російський повітряний об'єкт, що залетів на територію країни з України в понеділок. Пошукову операцію перенесли на 29 серпня і, можливо, вона продовжиться і в п'ятницю.

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З понеділка в люблінській комуні Тишовце, розташованій по прямій приблизно за 30 км від кордону з Україною, тривають пошуки невпізнаного повітряного об'єкта, який проник на територію Польщі і зник з радарів. Про це пише польське видання RMF24.

В Оперативному командуванні Збройних сил учора ввечері повідомили, що жодного підозрілого об'єкта виявлено не було, тож операція продовжиться і в четвер, 29 серпня.

У понеділок і вівторок військовослужбовці Сил територіальної оборони обшукали загалом понад 2,8 тисячі гектарів. У середу вони перевірили територію на захід від Волиці Снятицької (Замоський повіт), зокрема: Брудек, Домброву, Бархачув. У пошуках також узяли участь кінні патрулі, вертольоти і БПЛА FlyEye.

Операція з пошуку російського повітряного об'єкта в районі міста Брудек

Як зазначили в ОК ЗС РП, сьогодні також ухвалять рішення, чи будуть пошуки продовжені ще й у п'ятницю.

Непізнаний повітряний об'єкт над Польщею

Безпілотний апарат увійшов на територію Польщі в понеділок 26 серпня, о 6:43, біля українського міста Червоногорода. Об'єкт зник із радарів у комуні Тишовце, на південь від Грубешува.

Як повідомив оперативний командувач Збройними силами генерал Мацей Кліш, "це не ракета, ні гіперзвукова, ні балістична ракета, ні керована ракета", а, ймовірно, "об'єкт типу безпілотного літального апарату".

Солдати шукають російський шахед недалеко від міста Брудек

Траєкторія польоту, швидкість і висота, на якій рухався об'єкт, дають змогу припустити, що це був безпілотний літальний апарат, наприклад, типу "Шахед", який використовували росіяни під час нападу на Україну.

"Візуалізації цього об'єкта не було, тому ми не впевнені на 100%", — зазначили в польській армії.

Військові не виключають, що об'єкт міг не впасти в Польщі, а пролетів далі або повернув назад, проте радіолокаційні системи не змогли це зафіксувати.

Нагадаємо, у понеділок 26 серпня ЗС РФ завдали масованого комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет і 109 ударних БПЛА.

Під час атаки на Україну російський безпілотник залетів на територію Польщі з боку Львівської області та зник із радарів після того, як пролетів на 25 км углиб країни. Стверджується, що збити БПЛА завадили погодні умови.