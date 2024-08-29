Винищувач "ганявся" за порушником: в Білорусі вперше збили російський "Шахед" (фото)

Жителі Єльського району Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи та спостерігали за яскравим спалахом у небі.

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У Білорусі вперше застосували авіацію, щоб збити ворожий "Шахед", який заблукав на території республіки. Про це повідомляє "Белорускі Гаюн".

За інформацією OSINT-аналітиків, це сталося під час атаки в ніч проти 29 серпня по території України. Один із російських "шахедів" знову залетів, як і кілька днів тому, на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30 ранку.

"За нашими даними, після заходу "Шахеда" в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі. Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі – російський дрон-камікадзе типу "Шахед", — проінформував "Белорускі Гаюн".

Нагадаємо, що у Польщі вже кілька днів шукають російський "Шахед", який залетів і зник на території країни. Бійці Сил територіальної оборони Польщі, прочесали 2,8 тис. га і не знайшли нерозпізнаний російський повітряний об'єкт.