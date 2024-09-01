"Они нас боятся": пограничники показали, что происходит на границе с Беларусью (видео)

По словам украинских пограничников, сейчас агрессии со стороны Беларуси нет, но в случае нападения Украина готова обороняться, поэтому бойцы круглосуточно находятся в боевой готовности.

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Украинские пограничники показали, что сейчас происходит на границе с Беларусью и как они следят за государственным рубежом на суше, в воздухе и на воде. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Лукашенко под видом учений стягивает белорусские войска к границе с Украиной. В ответ пограничники усиливают оборону на Черниговщине", — говорится в подписи к видео.

На самом видео показаны некоторые фортификационные сооружения вдоль украинско-белорусской границы, которые защищены антидронными сетками. Также пограничники показали искусственные валы, противотанковые рвы, заборы из колючей проволоки и минные поля, которые белорусам придется преодолевать в случае нападения на территорию Украины.

Мины на границе с Беларусью Фото: Скриншот

"Во-первых, для отражения атаки у нас есть смелые мотивированные люди. Во-вторых, у нас есть оружие. И, в-третьих, у нас есть желание защищать родину", — сказал пограничник с позывным "Кум".

Как говорится в материале ГПСУ, общая протяженность украинско-белорусской границы составляет 1084 километра.

"Сейчас со стороны Беларуси спокойно. С их стороны агрессии нет. Конечно, они нас боятся, потому что они не настолько подготовлены и у них нет столько силы, чтобы с нами конфликтовать. Если они даже пересекут границу, то сразу сдадутся, скажут: "ребята, мы с вами", — подчеркнул пограничник с позывным "Пуля".

Он заверил, что украинские бойцы круглосуточно находятся в боевой готовности и готовы защищать свою землю.

Пограничный катер

Напомним, 25 августа МИД Украины призвал Беларусь не делать "трагических ошибок", стягивая к границам армию и "вагнеровцев".

29 августа Александр Лукашенко сообщил, когда отдаст приказ армии Беларуси вступить в войну.