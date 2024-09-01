"Вони нас бояться": прикордонники показали, що відбувається на кордоні з Білоруссю (відео)

За словами українських прикордонників, наразі агресії зі сторони Білорусі немає, але у разі нападу Україна готова оборонятись, тому бійці цілодобово перебувають у бойовій готовності.

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Українські прикордонники показали, що зараз відбувається на кордоні з Білоруссю та як вони стежать за державним рубежем на суші, у повітрі та на воді. Відповідне відео оприлюднила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону на Чернігівщині", — йдеться у підписі до відео.

На самому відео показано деякі фортифікаційні споруди уздовж українсько-білоруського кордону, які захищені антидроновими сітками. Також прикордонники показали штучні вали, протитанкові рови, паркани з колючого дроту та мінні поля, які білорусам доведеться долати у разі нападу на територію України.

Міни на кордоні з Білоруссю Фото: Скриншот

"По перше, для відбиття атаки у нас є сміливі вмотивовані люди. По друге, у нас є зброя. І, по третє, у нас є бажання захищати батьківщину", — сказав прикордонник з позивним "Кум".

Як йдеться у матеріалі ДПСУ, загальна протяжність українсько-білоруського кордону становить 1084 кілометри.

"Зараз зі сторони Білорусі спокійно. З їхньої сторони агресії немає. Звичайно, вони нас бояться, тому що вони не настільки підготовлені і в них немає стільки сили, щоб з нами конфліктувати. Якщо вони навіть перетнуть кордон, то одразу здадуться, скажуть: "хлопці, ми з вами", — наголосив прикордонник з позивним "Пуля".

Він запевнив, що українські бійці цілодобово перебувають у бойовій готовності та готові захищати свою землю.

Прикордонний катер

Нагадаємо, 25 серпня МЗС України закликало Білорусь не робити "трагічних помилок", стягуючи до кордонів армію та "вагнерівців".

29 серпня Олександр Лукашенко повідомив, коли віддасть наказ армії Білорусі вступити у війну.