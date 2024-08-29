Білоруський лідер стверджує, що у Мінська цілком зрозуміла та чесна політика і обурився, що у західній пресі постійно звинувачують його у підготовці до нападу.

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Білорусь не ступатиме в жодну війну, якщо тільки на неї не нападуть. Про це білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив 29 серпня, заслуховуючи доповідь про актуальні питання інформаційної політики, пише БЕЛТА.

Лукашенко зробив відповідну заяву, говорячи на тему української кризи. Він наголосив, що з цього питання у Білорусі абсолютно зрозуміла та чесна політика і обурився, що у західній пресі постійно пишуть, що він "віддасть наказ — підуть туди", і йому стає погано від того, що він читає.

"Жодних наказів, щоб йти воювати за межі Білорусі, не було і не буде. Ми тільки тоді воюватимемо, коли прийдуть до нас із поганими намірами. От і все", — сказав Лукашенко.

На захід було запрошено заступника голови адміністрації Лукашенка Володимира Перцова, який курирує пропаганду, міністра інформації Марата Маркова, керівника "Белтелерадиокомпании" Івана Ейсмонта, прессекретарку Лукашенка Наталію Ейсмонт. Тема розмови — актуальні питання інформаційної політики.

Нагадаємо, що 29 серпня винищувач Білорусі збив російський БпЛА "Шахед", який перетнув повітряний простір країни. Він 20 хвилин його переслідував, а місцеві жителі чули 2 вибухи.