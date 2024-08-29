Белорусский лидер утверждает, что у Минска вполне понятна и честная политика и возмутился, что в западной печати постоянно обвиняют его в подготовке к нападению.

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Беларусь не будет вступать ни в одну войну, если только на нее не нападут. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 29 августа, заслушивая доклад об актуальных вопросах информационной политики .

Лукашенко сделал соответствующее заявление, говоря по теме украинского кризиса. Он подчеркнул, что по этому вопросу в Беларуси абсолютно понятна и честная политика и возмутился, что в западной прессе постоянно пишут, что он "отдаст приказ — пойдут туда", и ему становится плохо от того, что он читает.

"Никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Беларуси, не было и не будет. Мы будем только воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", — сказал Лукашенко.

На мероприятие были приглашены заместитель главы администрации Лукашенко Владимир Перцов, курирующий пропаганду, министр информации Марата Маркова, руководитель "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Тема разговора – актуальные вопросы информационной политики.

Напомним, что 29 августа истребитель Беларуси сбил российский БпЛА "Шахед", пересекший воздушное пространство страны. Он 20 минут его преследовал, а местные жители слышали 2 взрыва.