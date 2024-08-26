"Повинні бути готові": у Зеленського та в ДПСУ відреагували на дії Білорусі на кордоні

За словами спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка, Мінськ продовжить провокувати Київ доти, доки перебуватиме під прямим впливом Кремля. При цьому кількість військ, яку було перекинуто в прикордонні регіони, невелика.

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Білорусь почала перекидати значну частину військових потужностей, включно з особовим складом і технікою, до кордону з Україною. Це відбувається під виглядом "навчань". Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "24 каналу" висловився з цього приводу.

За його словами, на території Білорусі так звані "навчання" фактично не припиняються і місцева влада робить усе для того, щоб підтримувати нагнітання ситуації. У 2022 році Олександр Лукашенко вже дозволив бійцям ЗС РФ використовувати свою територію для повномасштабного вторгнення. Подібні провокації триватимуть доти, доки Мінськ перебуватиме під впливом Москви.

Речник ДПСУ зазначив, що ситуація по лінії кордону не змінюється і українські захисники повністю її контролюють.

"За тим, що там (у Білорусі, — ред.) відбувається, активно слідкують підрозділи ГУР, Міністерство оборони та Державна прикордонна служба... Сили оборони укріплюють лінію кордону та прикордонні фортифікаційні споруди. Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій і кожен, хто спробує вторгнутися на територію нашої держави, отримає відповідь українських захисників", — заявив Андрій Демченко.

При цьому Білорусь, перекидаючи свої військові потужності і розміщуючи їх біля кордону з Україною, має мету. Йдеться про те, продовжує речник ДПСУ, щоб не ЗСУ тримали свої підрозділи на цьому напрямку і не перекидали їх на більш важливі ділянки, де бойові дії не припиняються.

"Свого часу Білорусь прийняла колишніх вагнерівців і взагалі російських найманців, а зараз частину з них вона інтегрує у свої сили безпеки та оборони", — підсумував Андрій Демченко.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: реакція ОП

Інформацію про те, що Білорусь почала перекидати до кордону з Україною свої війська і техніку прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "24 каналу". За його словами, Київ продовжує спостерігати за певними передислокаціями Мінська, хоч вони й не виглядають вельми потужними. У Гомельській області перебуває від 1,5 до 2 тисяч солдатів. Українська розвідка уважно стежить за цим.

А ось що стосується "вагнерівців", то це ще менша кількість — сотні бійців, але аж ніяк не тисячі.

"Сили оборони в повному обсязі й абсолютно точно готові на цьому напрямку. Вони мають досить ефективні фортифікаційні споруди. Активно відстежують будь-які передислокації з боку Білорусі. Але якихось особливих активностей немає", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що в МЗС України закликали Білорусь не робити "трагічних помилок", перекидаючи свої війська до кордону. Українське дипломатичне відомство опублікувало заяву, в якій зазначило, що влада Білорусі зосередила значну кількість військ і озброєнь у Гомельській області поруч із північними кордонами України.