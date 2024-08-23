Білорусь перекинула до кордону з Україною вертольоти, штурмовики, танки і ЗРК, — розслідувачі (інфографіка)

На поточний момент у південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю не менше 1000 чоловік.

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Збройні сили Білорусі почали перекидати на південь країни війська та озброєння. Вона стягла до кордону з Україною близько тисячі військових, БТри та ЗРК. Про це повідомляє "Беларуські Гаюн".

Починаючи від 10 серпня, білоруська армія почала перекидати техніку та підрозділи до Гомельської області, яка межує з Україною. Офіційно Мінськ заявив, що причиною перекидання військ на південь є ситуація в Україні та Курській області Росії.

"За інформацією "Беларускі Гаюн ", на поточний момент у південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю не менше 1000 чоловік. Останнім часом на Гомельщину було направлено кілька гелікоптерів та штурмовиків, а також низку підрозділів з БТРами, танками та ЗРК С-300ПС", — йдеться в повідомленні.

На Гомельщину було направлено кілька гелікоптерів та штурмовиків

Нагадаємо, що 21 серпня повідомлялося, що Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО біля кордону з Україною. Це сталося через день після того, як Олександр Лукашенко оголосив про розміщення майже третини війська вздовж лінії кордону.

Нагадаємо, 19 серпня командувач військово-повітряними силами Білорусі Андрій Лук'янович заявив, що армія РБ стоїть напоготові на кордоні з Україною.