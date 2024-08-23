Беларусь перебросила к границе с Украиной вертолеты, штурмовики, танки и ЗРК, — расследователи (инфографика)

На текущий момент в южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее 1000 человек.

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Вооруженные силы Беларуси начали перебрасывать на юг страны войска и вооружение. Она стянула к границе с Украиной около тысячи военных, БТРы и ЗРК. Об этом сообщает "Беларуські Гаюн".

Начиная с 10 августа, белорусская армия начала перебрасывать технику и подразделения в Гомельскую область, которая граничит с Украиной. Официально Минск заявил, что причиной переброски войск на юг является ситуация в Украине и Курской области России.

"По информации "Беларуски Гаюн", на текущий момент в южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее 1000 человек. В последнее время на Гомельщину было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС", — говорится в сообщении.

На Гомельщину было направлено несколько вертолетов и штурмовиков

Напомним, что 21 августа сообщалось, что Беларусь развернула авиацию и войска ПВО у границы с Украиной. Это произошло через день после того, как Александр Лукашенко объявил о размещении почти трети войска вдоль линии границы.

Напомним, 19 августа командующий военно-воздушными силами Беларуси Андрей Лукьянович заявил, что армия РБ стоит наготове на границе с Украиной.