"Должны быть готовы": у Зеленского и в ГПСУ отреагировали на действия Беларуси на границе

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, Минск продолжит провоцировать Киев до тех пор, пока будет находиться под прямым влиянием Кремля. При этом количество войск, которое было переброшено в пограничные регионы, небольшое.

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Беларусь начала перебрасывать значительную часть военных мощностей, включая личный состав и технику, к границе с Украиной. Это происходит под видом "учений". Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "24 каналу" высказался по этому поводу.

По его словам, на территории Беларуси так называемые "учения" фактически не прекращаются и местные власти делают все для того, чтобы поддерживать нагнетание ситуации. В 2022 году Александр Лукашенко уже позволил бойцам ВС РФ использовать свою территорию для полномасштабного вторжения. Подобные провокации будут продолжаться до тех пор, пока Минск будет находиться под влиянием Москвы.

Спикер ГПСУ отметил, что ситуация по линии границы не меняется и украинские защитники полностью ее контролируют.

"За тем, что там (в Беларуси, – ред.) происходит активно следят подразделения ГУР, Министерство обороны и Государственная пограничная служба… Силы обороны укрепляют линию границы и пограничные фортификационные сооружения. Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций и каждый, кто попытается вторгнуться на территорию нашего государства получит ответ украинских защитников", — заявил Андрей Демченко.

При этом Беларусь, перебрасывая свои военные мощности и размещая их у границы с Украиной, имеет цель. Речь идет о том, продолжает спикер ГПСУ, чтобы не ВСУ держали свои подразделения на этом направлении и не перебрасывали их на более важные участки, где боевые действия не прекращаются.

"В свое время Беларусь приняла бывших вагнеровцев и вообще российских наемников, а сейчас часть из них она интегрирует в свои силы безопасности и обороны", — подытожил Андрей Демченко.

Ситуация на границе с Беларусью: реакция ОП

Информацию о том, что Беларусь начала перебрасывать к границе с Украиной свои войска и технику прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "24 канала". По его словам, Киев продолжает наблюдать за определенными передислокациями Минска, хоть они и не выглядят весьма мощными. В Гомельской области находится от 1,5 до 2 тысяч солдат. Украинская разведка внимательно следит за этим.

А вот что касается "вагнеровцев", то это еще меньшее количество — сотни бойцов, но никак не тысячи.

"Силы обороны в полном объеме и абсолютно точно готовы на этом направлении. Они имеют достаточно эффективные фортификационные сооружения. Активно отслеживают любые передислокации со стороны Беларуси. Но каких-то особых активностей нет", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 25 августа сообщалось, что в МИД Украины призвали Беларусь не делать "трагических ошибок", перебрасывая свои войска к границе. Украинское дипломатическое ведомство опубликовало заявление, в котором отметило, что власти Беларуси сосредоточили значительное количество войск и вооружений в Гомельской области рядом с северными границами Украины.