Підняли в небо два винищувачі: у Білорусі збивають російські "шахеди" над Гомелем (відео)

Як стверджують ЗМІ, місцеві мешканці почули два гучні вибухи близько 1:30 ночі. Після цього з'явився червоний вогник, який нібито впав за межею міста.

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Над містом Гомель збивають російські дрони-камікадзе "шахед", які залетіли на територію Білорусі. Про це повідомив "Беларускі Гаюн".

"У Гомельському районі збивають шахеди — чути вибухи. Два звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що о пів на другу ночі з аеродрому Барановичі було піднято черговий винищувач, щоб збити російські дрони. О 2:20 в небо підняли ще один винищувач.

Крім того, в мережі з'явилось відео того, як над Гомелем падає збитий "шахед".

Як повідомило російське пропагандистське видання Mash, місцеві мешканці почули два гучні вибухи близько 1:30 ночі. Після цього з'явився червоний вогник, який нібито впав за межею міста.

Офіційної інформації щодо постраждалих чи пошкоджень інфраструктури наразі немає.

Нагадаємо, 1 вересня українські прикордонники показали, що зараз відбувається на кордоні з Білоруссю та як вони стежать за державним рубежем на суші, у повітрі та на воді.

29 серпня Олександр Лукашенко повідомив, коли віддасть наказ армії Білорусі вступити у війну.