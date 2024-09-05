У Києві стався транспортний "колапс" через повітряну тривогу, яка тривала понад 9 годин (відео)

Через загрозу застосування ракетного озброєння та ударів БПЛА громадський транспорт вранці не функціонував. Після скасування повітряної тривоги у метро та біля автобусів утворилися великі черги пасажирів.

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В ніч проти 5 вересня ЗС РФ завдали масованої атаки ударними дронами-камікадзе по Києву. Через повітряну тривогу, яка тривала у столиці понад 9 годин, стався транспортний "колапс". Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Через загрозу застосування ракетного озброєння та ударів БПЛА громадський транспорт вранці не функціонував. Після скасування повітряної тривоги у метро та біля автобусів утворилися великі черги пасажирів. Зараз метрополітен відновлює нормальну роботу станцій, однак через тривалу повітряну тривогу інтервали руху між поїздами наразі становлять 9-10 хвилин", — йдеться в повідомленні.

В КМВА повідомили, що безпілотники почали залітати на територію України близько 22 години ночі 4 вересня з південного та східного напрямків.

В столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин. Протягом усього цього часу російські дрони намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами.

"Жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені. За даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань", — повідомили в КМВА і вкотре закликали киян та гостей столиці реагувати на повітряні тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що на територію Білорусі залетіли російські "шахеди" і білоруські силовики відкрили по них вогонь. Два звуки вибуху чули в Гомельському районі.