Во Львове завершились спасательные работы на месте российских ударов: погибло 7 человек (фото)

Во Львове спасены 12 человек. В четверг, 5 сентября, по погибшим объявлен День траура.

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Чрезвычайники завершили проведение аварийно-спасательных работ во Львове на месте российской атаки. Об этом сообщают в ГСЧС.

К ликвидации последствий событий было привлечено более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.

Было спасено 12 человек.

Пострадало 53 человека. К сожалению, 7 человек погибли, среди них двое детей, 7 и 14 лет.

На местах попаданий работали психологи ГСЧС Львовщины и университета безопасности жизнедеятельности, которые оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детей.

В связи с большим количеством травмированных в Львове возникла потребность в донорской крови. Как сообщил "Суспільному" заведующий Городского центра крови Юрий Кобецкий, в среду утром в Центр уже обратилось более семидесяти человек, которые изъявили желание сдать кровь.

Сейчас в центре уже завершили забор крови и начали перерабатывать ее на компоненты. Доноров просят приходить завтра, 5 сентября, с 8:00 до 13:30 на Миколайчука, 9. Также завтра выедет специализированный бладмобиль и желающие смогут сдать кровь там.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о Дне траура, который объявлен в городе в четверг, 5 сентября, в память о погибших в результате российской атаки на город.

Базилевич Эмилия — 7 лет

Базилевич Дарья — 18 лет

Базилевич Ярина — 21 год

Базилевич Евгения — 43 года

Демидова Ирина — 52 года

Погорецкий Александр — 54 года

Арабский Юрий — 55 лет

О порядке похорон и прощания с погибшими Андрей Садовый пообещал сообщить позже.

Напомним, после российского удара по Львову в собственном доме погибла почти вся семья. Россияне убили Евгению Базилевич и трех дочерей — Ярину, Дарью и Эмилию, а их папа Ярослав получил ранения и находится в критическом состоянии.

В российском Минобороны утверждают, что якобы атаковали во Львове предприятия оборонно-промышленного комплекса, где "производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения".