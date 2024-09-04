У Львові завершилися рятувальні роботи на місці російських ударів: загинуло 7 людей (фото)

У Львові врятовано 12 людей. У четвер, 5 вересня, за загиблими оголошено День жалоби.

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Надзвичайники завершили проведення аварійно-рятувальних робіт у Львові на місці російської атаки. Про це повідомляють у ДСНС.

До ліквідації наслідків подій було залучено понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.

Було врятовано 12 людей.

Постраждало 53 людини. На жаль, 7 людей загинули, серед них двоє дітей, 7 та 14 років.

На місцях влучань працювали психологи ДСНС Львівщини та університету безпеки життєдіяльності, які надали допомогу 103 постраждалим, серед них 16 дітей.

У зв’язку із великою кількістю травмованих у Льові виникла потреба в донорській крові. Як повідомив "Суспільному" завідувач Міського центру крові Юрій Кобецький, у середу зранку до Центру вже звернулося понад сімдесят осіб, які виявили бажання здати кров.

Наразі у центрі вже завершили забір крові та почали переробляти її на компоненти. Донорів просять приходити завтра, 5 вересня, з 8:00 до 13:30 на Миколайчука, 9. Також завтра виїде спеціалізований бладмобіль і охочі зможуть здати кров там.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про День жалоби, який оголошено у місті у четвер, 5 вересня, в пам’ять про загиблих внаслідок російської атаки на місто.

Базилевич Емілія — 7 років

Базилевич Дарина — 18 років

Базилевич Ярина — 21 рік

Базилевич Євгенія — 43 роки

Демидова Ірина — 52 роки

Погорецький Олександр — 54 роки

Арабський Юрій — 55 років

Про порядок похоронів і прощання із загиблими Андрій Садовий пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, після російського удару по Львову у власному будинку загинула майже уся родина. Росіяни вбили Євгенію Базилевич та трьох доньок — Ярину, Дарину та Емілію, а їх тато Ярослав отримав поранення та перебуває у критичному стані.

У російському Міноборони стверджують, що нібито атакували у Львові підприємства оборонно-промислового комплексу, де "виробляли та ремонтували електронні компоненти авіаційної техніки та ракетного озброєння".