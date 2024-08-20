ЗС РФ запустили по Україні десятки "Шахедів" і різні ракети: наслідки по регіонах

Для запуску повітряних об'єктів противник використовував як свою територію, так і окуповану частину Запорізької області. Силам і засобам ППО вдалося перехопити більшість ворожих цілей, але в регіонах зафіксовано руйнування інфраструктури.

Related video

ЗС РФ у ніч на 20 серпня атакували мирні міста за допомогою різного озброєння. Противник запустив як дрони-камікадзе іранського походження, так і ракети. Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі поділився результатами бойової роботи.

З Воронезької області російські окупанти могли запустити дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23". Із Брянської області в напрямку українських регіонів летіла крилата ракета "Іскандер-К", а ось керовані авіаційні ракети Х-59 противник запустив із повітряного простору Курської та Запорізької областей.

Також не обійшлося вночі без ударних БЛПА. 26 Shahed запускалися одразу з трьох напрямків — Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

"Унаслідок протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136", — написав Микола Олещук.

Бойова робота велася в межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Обстріл ЗС РФ 20 серпня: наслідки по регіонах

Уранці в Києві та області пролунав сигнал повітряної тривоги, який був пов'язаний із загрозою застосування ракетного озброєння, і громадян закликали пройти в укриття, писав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. На підступах до столиці почала працювати протиповітряна оборона.

Пізніше влада повідомила, що ЗС РФ вночі атакували Київ за допомогою ударних БПЛА, а також крилатої ракети. Усі цілі було знищено.

"За попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами типу Іскандер-К. Це була вже п'ята ракетна атака по Києву цього місяця! Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста. (Тип і кількість у своїх звітах вкажуть Повітряні Сили)", — написав Сергій Попко.

Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Дніпропетровська область. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак писав, що вночі вдалося знищити над регіоном дві крилаті ракети та стільки ж ворожих безпілотників. Про наслідки на момент публікації матеріалу не було відомо, адже рятувальники уточнювали цю інформацію.

Не обійшла стороною атака і Миколаївську область. Глава ОВА Віталій Кім повідомив, що над регіоном вдалося перехопити 5 БПЛА Shahed-136/131". Інформації про постраждалих або руйнування не було.

У Херсонській області під час нічної атаки сили протиповітряної оборони знищили 2 "Shahed-131/136", писав начальник ОВА Олександр Прокудін.

У Вінницькій ОВА повідомили, що вночі на території регіону зафіксували 12 дронів-камікадзе і 10 із них вдалося перехопити за допомогою сил і засобів ППО. Обійшлося без постраждалих і пошкоджень.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також розповів про наслідки нічної атаки. За його інформацією, захисники неба результативно відпрацювали ніч.

"В одній із громад Олександрійського району уламками збитого дрона пошкоджено кілька покрівель, вікон, парканів приватних домоволодінь. Зачепило і два автомобілі. Постраждалих, на щастя, немає. Усі відповідні служби на місці", — писав Андрій Райкович.

Сумська область. В ОВА повідомили, що противник завдав ракетного удару по об'єктах енергетики в Глухівській громаді регіону. Унаслідок цього без електропостачання залишалися 72 населені населені пункти, серед яких 18,5 тисяч абонентів.

"Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Уже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору", — йдеться в повідомленні.

Про постраждалих інформації не було.

Влада Хмельницької та Чернігівської областей ніяк не прокоментувала російський нічний терор на момент публікації матеріалу.

Наслідки ворожого обстрілу також зафіксовано в Тернопільській області. Вночі в регіоні був помічений дрон-камікадзе, після чого пролунали звуки вибухів.

Місцевих жителів закликали не виходити з дому без потреби, закрити всі вікна, обмежити перебування дітей за межами дому, а також мити всі продукти, принесені з вулиці.

Мер міста Сергій Надал повідомив, що в повітрі може відчуватися запах горілих речовин. Фахівці вже почали проводити заміри якості повітря.

"Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють співробітники служби ДСНС і поліції", — писали в ОВА.

Нагадаємо, 19 серпня повідомлялося, що в Києві серед уламків збитої ракети Х-101 знайшли "небезпечні м'ячики". 60 кульок сріблястого кольору знешкодили столичні рятувальники. При падінні на землю вони розлітаються, частина з них не детонує. Пізніше боєприпаси розриваються від будь-якого дотику.

У ніч на 19 серпня ЗС РФ також атакували Україну "шахедами". За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, противник запускав дрони-камікадзе з двох напрямків — Курської області та Приморсько-Ахтарська. У результаті всі вони були перехоплені силами і засобами ППО.