ВС РФ запустили по Украине десятки "шахедов" и различные ракеты: последствия по регионам

Для запуска воздушных объектов противник использовал как свою территорию, так и оккупированную часть Запорожской области. Силам и средствам ПВО удалось перехватить большинство вражеских целей, но в регионах зафиксированы разрушения инфраструктуры.

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ВС РФ в ночь на 20 августа атаковали мирные города при помощи различного вооружения. Противник запустил как дроны-камикадзе иранского происхождения, так и ракеты. Командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем Telegram-канале поделился результатами боевой работы.

Из Воронежской области российские оккупанты могли запустить две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23". Из Брянской области в направлении украинских регионов летела крылатая ракета "Искандер-К", а вот управляемые авиационные ракеты Х-59 противник запустил с воздушного пространства Курской и Запорожской областей.

Также не обошлось ночью без ударных БЛПА. 26 Shahed запускались сразу с трех направлений — Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей: одну крылатую ракету "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136", — написал Николай Олещук.

Боевая работа велась в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Обстрел ВС РФ 20 августа: последствия по регионам

Утром в Киеве и области прозвучал сигнал воздушной тревоги, который был связан с угрозой применения ракетного вооружения и граждан призвали проследовать в укрытие, писал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. На подступах к столице начала работать противовоздушная оборона.

Позже власти сообщили, что ВС РФ ночью атаковали Киев при помощи ударных БПЛА, а также крылатой ракеты. Все цели были уничтожены.

"По предварительной информации, враг атаковал столицу Украины с северного направления вероятно крылатыми ракетами типа Искандер-К. Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце! Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу. (Тип и количество в своих отчетах укажут Воздушные Силы)", — написал Сергей Попко.

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Днепропетровская область. Начальник областной военной администрации Сергей Лысак писал, что ночью удалось уничтожить над регионом две крылатые ракеты и столько же вражеских беспилотников. О последствиях на момент публикации материала не было известно, ведь спасатели уточняли эту информацию.

Не обошла стороной атака и Николаевскую область. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что над регионом удалось перехватить 5 БПЛА Shahed-136/131". Информации о пострадавших или разрушениях не было.

В Херсонской области во время ночной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили 2 "Shahed-131/136", писал начальник ОВА Александр Прокудин.

В Винницкой ОВА сообщили, что ночью на территории региона зафиксировали 12 дронов-камикадзе и 10 из них удалось перехватить при помощи сил и средств ПВО. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович также рассказал о последствиях ночной атаки. По его информации, защитники неба результативно отработали ночь.

"В одной из громад Александрийского района обломками сбитого дрона повреждены несколько кровель, окон, заборов частных домовладений. Зацепило и два автомобиля. Пострадавших, к счастью, нет. Все соответствующие службы на месте", — писал Андрей Райкович.

Сумская область. В ОВА сообщили, что противник нанес ракетный удар по объектам энергетики в Глуховской громаде региона. В результате без электроснабжения оставались 72 населенных населенных пункта, среди которых 18,5 тысяч абонентов.

"Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Уже восстановлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры громады и жилого сектора", — говорится в сообщении.

О пострадавших информации не было.

Власти Хмельницкой и Черниговской областей никак не прокомментировали российский ночной террор на момент публикации материала.

Последствия вражеского обстрела также зафиксированы в Тернопольской области. Ночью в регионе был замечен дрон-камикадзе, после чего прозвучали звуки взрывов.

Местных жителей призвали не выходить из дома без потребности, закрыть все окна, ограничить нахождение детей на улице, а также мыть все продукты принесенные с улицы.

Мэр города Сергей Надал сообщил, что в воздухе может чувствоваться запах горелых веществ. Специалисты уже начали проводить замеры качества воздуха.

"О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают сотрудники службы ГСЧС и полиции", — писали в ОВА.

Напомним, 19 августа сообщалось, что в Киеве среди обломков сбитой ракеты Х-101 нашли "опасные мячики". 60 шариков серебристого цвета обезвредили столичные спасатели. При падении на землю они разлетаются, часть из них не детонирует. Позже боеприпасы разрываются от любого прикосновения.

В ночь на 19 августа ВС РФ также атаковали Украину "шахедами". По словам командующего Воздушных сил Николая Олещука, противник запускал дроны-камикадзе с двух направлений — Курской области и Приморско-Ахтарска. В результате все они были перехвачены силами и средствами ПВО.