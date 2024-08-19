ВС РФ ночью атаковали Украину "шахедами": в Воздушных силах поделились деталями

По словам Николая Олещука, противник запускал дроны-камикадзе с двух направлений — Курской области и Приморско-Ахтарска. В результате все они были перехвачены силами и средствами ПВО.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и в ночь на 19 августа запустили дроны-камикадзе иранского происхождения. Подробнее рассказал командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем Telegram-канале.

По его словам, всего противник использовал за ночь 11 ударных беспилотников и все из них удалось перехватить. Запускались они из Курского направления, а также Приморско-Ахтарска.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях", — написал Николай Олещук.

Ночная атака ВС РФ: последствия по регионам

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал, что ночью силы и средства противовоздушной обороны региона уничтожили сразу 3 дрона-камикадзе "Shahed 131/136". О пострадавших или разрушениях информации не было.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился, что украинские защитник перехватили ночью два дрона. Сначала разведывательный, а потом — Shahed. Обошлось без погибших и пострадавших.

Власти других украинских регионов никак не прокомментировали российский ночной террор на момент публикации материала.

Напомним, 17 августа сообщалось, что ВС РФ могут готовиться к обстрелу Украины ко Дню Независимости. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, сейчас у РФ есть возможности применять средства поражения либо одиночного, либо комбинированного характера — причем с ограниченным боекомплектом 5-15 штук.