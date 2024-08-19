ЗС РФ вночі атакували Україну "шахедами": у Повітряних силах поділилися деталями

За словами Миколи Олещука, противник запускав дрони-камікадзе з двох напрямків — Курської області та Приморсько-Ахтарська. У результаті всі вони були перехоплені силами і засобами ППО.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України і в ніч на 19 серпня запустили дрони-камікадзе іранського походження. Докладніше розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, загалом противник використав за ніч 11 ударних безпілотників і всі з них вдалося перехопити. Запускалися вони з Курського напрямку, а також Приморсько-Ахтарська.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БПЛА збито в Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях", — написав Микола Олещук.

Нічна атака ЗС РФ: наслідки за регіонами

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім написав, що вночі сили і засоби протиповітряної оборони регіону знищили одразу 3 дрони-камікадзе "Shahed 131/136". Про постраждалих чи руйнування інформації не було.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поділився, що українські захисники перехопили вночі два дрони. Спочатку розвідувальний, а потім — Shahed. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Влада інших українських регіонів ніяк не прокоментувала російський нічний терор на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що ЗС РФ можуть готуватися до обстрілу України до Дня Незалежності. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, зараз у РФ є можливості застосовувати засоби ураження або одиночного, або комбінованого характеру — причому з обмеженим боєкомплектом 5-15 штук.