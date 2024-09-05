Укриття, шикування, турнікети: Безугла розповіла про удар по Полтаві із закритого засідання Ради

В Україні не має плану релокації військових навчальних закладів, щоб захистити їх від ударів ЗС РФ, заявила нардепка Мар'яна Безугла. Крім того, нікого не покарали за інші випадки, коли від прильотів в тилу гинула велика кількість військових.

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В Інституті зв'язку у Полтаві була достатня кількість бомбосховищ, що вмістити усіх людей, які перебували на території навчального закладу. Втім, щоб дістатись до бомбосховищ, їм би довелось бігти по відкритому простору, очікуючи прильоту "Іскандерів" ЗС РФ. У момент обстрілу 3 вересня всередину корпусів перебувало сумарно 700 осіб. Про деталі російського удару по Полтаві народна депутатка Мар'яна Безугла написала на сторінці Facebook.

5 вересня Безугла оприлюднила короткий звіт про закрите засідання комітету з нацбезпеки Верховної Ради. На засіданні були присутні відповідальні особи з українського військового командування, Міноборони, ДСНС, ДБР, Національної поліції, а також — директор навчального центру, де відбулась трагедія. З'ясувалось, що на території закладу не було шикувань чи якогось іншого масового публічного заходу. З іншого боку, у навчальних класах перебувало 700 осіб, написала нардепка.

Приліт в Полтаві — деталі від Безуглої

Політикиня навела пояснення різних уповноважених осіб щодо трагедії у Полтаві.

Бомбосховища — їх було достатньо для особового складу і люди пройшли навчання, що відпрацювати алгоритм дій під час загрози. Втім, щоб до них дістатись, доводилось бігти по відкритій місцевості. З іншого боку, усі хто встиг добігти, врятувались. Турнікети, які застосовувались для порятунку поранених, — турнікети "Січ", заявили представники ДСНС. Нардепка зауважила, що вони не назвали марку і заявили, що їхнім завданням було рятування людей, а не стеження за наданням першої допомоги. Відповідальність за подію в Полтаві — щодо цього питання відкрито провадження в ДБР. При цьому Безугла повідомила, що по інших аналогічних справах нікого не притягнули до відповідальності.

"НІКОМУ не було вручено підозру; звісно, ніхто не отримав вирок", — написала нардепка.

Під час засідання комітету також з'ясувалось, що відсутня стратегія розосередження військових навчальних закладів. Тобто немає планів релокації, або створення навчальних приміщень під землею.

"Ситуація хаотична і без критеріїв. І це лише один випадок серед інших різних уражень за останній місяць. Без деталей. 700 військовослужбовців в одній будівлі!", — підсумувала Безугла.

Приліт в Полтаві - Безугла про деталі подій 3 вересня Фото: Скриншот Приліт в Полтаві - Безугла про роботу навчальних закладів і справи ДБР Фото: Скриншот

Вибухи в Полтаві 3 вересня

Зазначимо, зранку 3 вересня близько 9 год у Полтаві пролунало два гучних вибухи. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗС РФ вдарили двома ракетами "Іскандер" по навчальному закладу та лікарні. Міноборони України підтвердило влучання і вказало, що постраждав Інститут зв'язку. Ракети поцілили по шестиповерховому корпусу: на фото з місця подій видно дві винесені стіни і обвалені перекриття. 5 вересня у ДСНС заявили, що загинуло 55 осіб і 328 отримали поранення.

Нагадуємо, воєнний журналіст Юрій Бутусов розповів про можливість роботу корегувальника, який навів російські ракети на навчальний центр в Полтаві. Тим часом у ДБР назвали статтю, за якою відкрити кримінальне провадження через обстріл 3 вересня.