Укрытие, построение, турникеты: Безуглая рассказала об ударе по Полтаве с закрытого заседания Рады

В Украине нет плана релокации военных учебных заведений, чтобы защитить их от ударов ВС РФ, заявила нардеп Марьяна Безуглая. Кроме того, никого не наказали за другие случаи, когда от прилетов в тылу погибало большое количество военных.

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В Институте связи в Полтаве было достаточное количество бомбоубежищ, чтобы вместить всех людей, которые находились на территории учебного заведения. Впрочем, чтобы добраться до бомбоубежищ, им бы пришлось бежать по открытому пространству, ожидая прилета "Искандеров" ВС РФ. В момент обстрела 3 сентября внутри корпусов находилось суммарно 700 человек. О деталях российского удара по Полтаве народный депутат Марьяна Безуглая написала на странице Facebook.

5 сентября Безуглая обнародовала краткий отчет о закрытом заседании комитета по нацбезопасности Верховной Рады. На заседании присутствовали ответственные лица из украинского военного командования, Минобороны, ГСЧС, ГБР, Национальной полиции, а также — директор учебного центра, где произошла трагедия. Выяснилось, что на территории заведения не было построений или какого-то другого массового публичного мероприятия. С другой стороны, в учебных классах находилось 700 человек, написала нардеп.

Прилет в Полтаве — детали от Безуглой

Политик привела объяснения различных уполномоченных лиц относительно трагедии в Полтаве.

Бомбоубежища — их было достаточно для личного состава и люди прошли обучение, чтобы отработать алгоритм действий во время угрозы. Впрочем, чтобы к ним добраться, приходилось бежать по открытой местности. С другой стороны, все кто успел добежать, спаслись. Турникеты, которые применялись для спасения раненых, — турникеты "Сич", заявили представители ГСЧС. Нардеп отметила, что они не назвали марку и заявили, что их задачей было спасение людей, а не слежение за оказанием первой помощи. Ответственность за происшествие в Полтаве — по этому вопросу открыто производство в ГБР. При этом Безуглая сообщила, что по другим аналогичным делам никого не привлекли к ответственности.

"НИКОМУ не было вручено подозрение; конечно, никто не получил приговор", — написала нардеп.

Во время заседания комитета также выяснилось, что отсутствует стратегия рассредоточения военных учебных заведений. То есть нет планов релокации, или создания учебных помещений под землей.

"Ситуация хаотичная и без критериев. И это лишь один случай среди других различных поражений за последний месяц. Без деталей. 700 военнослужащих в одном здании!", — подытожила Безуглая.

Прилет в Полтаве — Безуглая о деталях событий 3 сентября Фото: Скриншот Прилет в Полтаве — Безуглая о работе учебных заведений и делах ГБР Фото: Скриншот

Взрывы в Полтаве 3 сентября

Отметим, утром 3 сентября около 9 ч. в Полтаве прозвучало два громких взрыва. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВС РФ ударили двумя ракетами "Искандер" по учебному заведению и больнице. Минобороны Украины подтвердило попадание и указало, что пострадал Институт связи. Ракеты попали по шестиэтажному корпусу: на фото с места событий видны две вынесенные стены и обрушенные перекрытия. 5 сентября в ГСЧС заявили, что погибло 55 человек и 328 получили ранения.

Напоминаем, военный журналист Юрий Бутусов рассказал о возможности работы корректировщика, который навел российские ракеты на учебный центр в Полтаве. Тем временем в ГБР назвали статью, по которой открыть уголовное производство из-за обстрела 3 сентября.