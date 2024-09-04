Удар по Полтаве: местный житель объяснил, следил ли дрон РФ за институтом связи (видео)

В 2024 году жители Полтавы часто замечали над городом разведывательные дроны ВС РФ, рассказал местный журналист. В ночь накануне удара по Институту связи российские беспилотники также шпионили.

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В 2024 году над областным центром не раз замечали российские разведывательные дроны. В частности, такой дрон заметили накануне удара 3 сентября. При этом Институт связи в Полтаве ранее уже оказывался под ударом воздушных средств поражения ВС РФ. О деталях взрывов, от которых погибло более 50 человек, преподаватель Полтавского педагогического университета, журналист Анатолий Мишин рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Мишин подтвердил, что местные жители в последнее время часто видят разведывательные дроны РФ над Полтавой, расположенной в 120 км от границы с РФ. По его словам, о появлении такого аппарата он узнал накануне российского удара.

"Ночью накануне я слышал, что дроны летают над Полтавой, и прилет дронов над Полтавой — это уже отнюдь не новость, это в последнее время случалось. До того как-то не очень часто они прилетали — в прошлом году, скажем", — прозвучало в эфире.

Журналист также сообщил некоторые детали обстрела 3 сентября. Как выяснилось, он живет в 2 км от Института связи, по которому ударили россияне. Он не может подтвердить на 100%, что на территории заведения не было построения: по его словам, местные жители об этом "спорят". Звук взрывов был очень громким и сразу начали раздаваться сирены машин скорой помощи. Первые пострадавшие в течение 10 минут доставлялись в больницы, которые были на достаточно большом расстоянии от места трагедии. Мишин также вспомнил, что в 2023 году россияне уже пытались поразить учебное заведение, существование которого не составляло тайны. На территории часто видели военных и, по мнению местных, это был "ожидаемый удар".

"Я знаю, что в прошлом году была попытка атаковать это помещение. Этот учебный центр, институт связи, он довольно таки заметен и было заметно, что там находится много военных", — сказал журналист.

Удар по Полтаве 3 сентября — рассказ местного жителя см. 14:50

Удар по Полтаве — что известно по состоянию на 4 сентября

Отметим, около 9 часов 3 сентября две российских баллистических ракеты "Искандер" ударили по учебному заведению и больнице в Полтаве, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Минобороны подтвердили, что от попадания пострадали корпуса Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут. Вечером спикер министерства заверил, что на территории заведения не происходило построение, о котором заявила нардеп Марьяна Безуглая. По состоянию на 4 сентября в ГСЧС сообщили о гибели 53 человек и ранении 298. Спасатели обследовали шесть этажей здания, которое попало под удар баллистики: разобрали завалы на 80%.

Напоминаем, в ночь на 4 сентября ВС РФ запустили по Украине стаю ракет разных типов и дроны-камикадзе. Российская ракета ударила по жилому дому во Львове: местные власти подтвердили гибель семи граждан и рассказали о последствиях и разрушениях.