Удар по Полтаві: місцевий житель пояснив, чи стежив дрон РФ за інститутом зв'язку (відео)

У 2024 році жителі Полтави часто помічали над містом розвідувальні дрони ЗС РФ, розповів місцевий журналіст. У ніч напередодні удару по Інституту зв'язку російські безпілотники також шпигували.

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У 2024 році над обласним центром не раз помічали російські розвідувальні дрони. Зокрема, такий дрон помітили напередодні удару 3 вересня. При цьому Інститут зв'язку у Полтаві раніше вже опинявся під ударом повітряних засобів ураження ЗС РФ. Про деталі вибухів, від яких загинуло понад 50 осіб, викладач Полтавського педагогічного університету, журналіст Анатолій Мішин розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Мішин підтвердив, що місцеві жителі останнім часом часто бачать розвідувальні дрони РФ над Полтавою, розташованою за 120 км від кордону з РФ. З його слів, про появу такого апарату він дізнався напередодні російського удару.

"Вночі напередодні я чув, що дрони літають над Полтавою, і приліт дронів над Полтаву — це уже аж ніяк не новина, це останнім часом траплялося. До того якось не дуже часто вони прилітали — минулого року, скажімо", — пролунало в ефірі.

Журналіст також повідомив деякі деталі обстрілу 3 вересня. Як з'ясувалось, він живе за 2 км від Інституту зв'язку, по якому вдарили росіяни. Він не може підтвердити на 100%, що на території закладу не було шикування: з його слів, місцеві жителі про це "сперечаються". Звук вибухів був дуже гучним і відразу почали лунати сирени машин швидкої допомоги. Перші постраждалі протягом 10 хвилин доставлялись у лікарні, які були на досить великій відстані від місця трагедії. Мішин також згадав, що у 2023 році росіяни вже намагались вразити навчальний заклад, існування якого не становило таємниці. На території часто бачили військових і, на думку місцевих, це був "очікуваний удар".

"Я знаю, що минулого року була спроба атакувати це приміщення. Цей навчальний центр, інститут зв'язку, він доволі таки помітний і було помітно, що там перебуває багато військових", — сказав журналіст.

Удар по Полтаві 3 вересня - розповідь місцевого жителя див. 14:50

Удар по Полтаві — що відомо станом на 4 вересня

Зазначимо, близько 9 год 3 вересня дві російських балістичних ракети "Іскандер" вдарили по навчальному закладу та лікарні у Полтаві, заявив президент України Володимир Зеленський. В Міноборони підтвердили, що від влучання постраждали корпуси Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Увечері речник міністерства запевнив, що на території закладу не відбувалось шикування, про яке заявила нардепка Мар'яна Безугла. Станом на 4 вересня у ДСНС повідомили про загибель 53 людей і поранення 298. Рятувальники обстежили шість поверхів будівлі, яка потрапила під удар балістики: розібрали завали на 80%.

Нагадуємо, в ніч на 4 вересня ЗС РФ запустили по Україні зграю ракет різних типів і дрони-камікадзе. Російська ракета вдарила по житловому будинку у Львові: місцева влада підтвердила загибель семи громадян і розповіла про наслідки та руйнування.