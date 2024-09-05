Удар по Полтаве: в ГБР начали расследование возможного халатного отношения

В комитете по вопросам нацбезопасности сообщили, что во время удара 3 сентября не было никакого построения — люди шли в укрытие по тревоге.

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По факту ракетного обстрела по учебному заведению в Полтаве Государственное бюро расследований (ГБР) начало производство относительно возможного халатного отношения к военной службе. Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат Марьяна Безуглая по итогам его заседания.

Секретарь комитета Роман Костенко добавил, что на заседании присутствовали представители ВСУ, Министерства обороны, ГСЧС, Государственного бюро расследований и региональной военной администрации.

"В полтавском заведении действительно учился личный состав. Люди шли в укрытие из-за тревоги. Там не было построения, там продолжался образовательный процесс — и это подтверждено ГБР. Но ракеты ударили по эвакуационным выходам именно тогда, когда люди спускались", — добавил Костенко.

Напомним, утром 3 сентября российские войска обстреляли Полтаву. Оккупанты нанесли удар по одному из учебных центров в городе, в результате чего 55 человек погибли и 328 ранены. В реанимации сейчас находится 21 человек.

В России утверждают, что ВС РФ нанесли удар по "179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ". Там, пишут, что на этой локации якобы под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы из всех соединений и воинских частей ВСУ.

Отметим, что по информации некоторых СМИ одна ракета ударила по плацу, другая — по столовой. Среди курсантов погибших не было — они спустились в укрытие. Пострадали только контрактники и мобилизованный личный состав, которых не отправили в укрытие.