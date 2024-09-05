Удар по Полтаві: в ДБР почали розслідування можливого недбалого ставлення

В комітеті з питань нацбезпеки повідомили, що під час удару 3 вересня не було жодного шикування - люди йшли в укриття через тривогу.

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По факту ракетного обстрілу по навчальному закладу в Полтаві Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби. Про це в коментарі "Суспільному" повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутатка Мар'яна Безугла за підсумками його засідання.

Секретар комітету Роман Костенко додав, що на засіданні були присутніми представники ЗСУ, Міністерства оборони, ДСНС, Державного бюро розслідувань і регіональної військової адміністрації.

"У полтавському закладі дійсно навчався особовий склад. Люди йшли в укриття через тривогу. Там не було шикування, там тривав освітній процес — і це підтверджено ДБР. Але ракети вдарили по евакуаційних виходах саме тоді, коли люди спускалися", — додав Костенко.

Нагадаємо, вранці 3 вересня російські війська обстріляли Полтаву. Окупанти завдали удару по одному з навчальних центрів у місті, в результаті чого 55 людей загинуло та 328 поранено. В реанімації наразі знаходиться 21 людина.

В Росії стверджують, що ЗС РФ завдали удару по "179 об'єднаному навчально-тренувальному центру ЗСУ". Там, пишуть, що на цій локації нiбито під керівництвом іноземних інструкторів готували спеціалістів зв'язку, радіоелектронної боротьби з усіх з'єднань і військових частин ЗСУ.

Зазначимо, що по інформації деяких ЗМІ одна ракета вдарила по плацу, інша — по їдальні. Серед курсантів загиблих не було — вони спустились в укриття. Постраждали лише контрактники та мобілізований особовий склад, яких не відправили в укриття.