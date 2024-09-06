1,5 години боролися з пожежею: Росія атакувала Львівську область "шахедами", деталі від ОВА

За словами голови обласної військової адміністрації Максима Козицького, внаслідок ворожого обстрілу загорілися 3 вантажівки і тепер вони не підлягають ремонту. Над ліквідацією загоряння працювали десятки співробітників ДСНС.

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Російські окупанти не змінюють тактику терору і регулярно обстрілюють мирні міста. У ніч на 6 вересня за допомогою бойових безпілотників було атаковано Львівську область. Деталями про наслідки поділився начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, приблизно о 03:15 ночі в промисловій зоні Львівського району впали осколки дрона-камікадзе іранського походження Shahed-136. Загорілися 3 вантажівки і на місце оперативно прибули рятувальники.

"За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають. Над ліквідацією загоряння працювали 32 пожежники, залучали 6 одиниць спецтехніки. Дякую вам за те, що не дали вогню поширитися", — написав Максим Козицький.

Загалом, продовжує начальник ОВА, під час двох повітряних тривог, які оголошували вночі у Львівській області, на території регіону помітили 3 ударні безпілотники і всі вони були знищені системами протиповітряної оборони.

Цього разу обійшлося без жертв, а всі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, за що Максим Козицький подякував українським захисникам.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що Росія використовує територію Білорусі для атаки на західні регіони України і це своєрідна нова тактика противника. Як розповів експерт Олександр Азаров, 4 вересня Москва попередила Міноборони Білорусі, що над прикордонними регіонами пролетить "Кинджал".