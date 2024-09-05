"Збивати не будуть": експерт пояснив нову тактику РФ із використанням Білорусі (відео)

Як розповів Олександр Азаров, 4 вересня Москва попередила Міноборони Білорусі, що над прикордонними регіонами пролетить "Кинджал".

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Росія використовує територію Білорусі для атаки на західні регіони України. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів керівник організації "ByPol" Олександр Азаров.

За словами експерта, ракета "Кинджал", яка вдарила по Львову 4 вересня, пролетіла над прикордонними регіонами Білорусі. Так, Москва попередила Міноборони Білорусі про те, що над країною пролетить "Кинджал" і його не можна збивати.

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Азаров припустив, що така тактика, можливо, застосовується для того, щоб зменшити небезпеку ураження ракети на території України. Адже вона менше часу перебуватиме в українському повітряному просторі.

"Коли він ("Кинджал", — ред.) летить на території Білорусі, його українці збивати не будуть. І якщо білоруси попереджені, вони теж збивати не будуть. І, відповідно, велика ймовірність, що він потрапить у ціль", — сказав експерт.

За словами Азарова, якби ракета летіла через всю територію України, то вона навряд чи долетіла б до Львова.

Нагадаємо, авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів про нальоти на Київ і Львів. За його словами, у ніч на 5 вересня російські війська застосували нову тактику руху дронів-камікадзе "Шахед". Росіяни намагалися влучити по цивільних, як вони це зробили у Львові напередодні.

Також повідомлялося, що бійці зі Львова пообіцяли помститися за жертв удару РФ 4 вересня. У бік російських військових полетять снаряди з написами "За Львів", "За Базилевичів", заявили військові з львівської бригади тероборони. Інша львівська бригада пообіцяла, що помститься десятикратно.